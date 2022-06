No renunciará Torrado tras fracaso de la Sub 20

CDMX.- Gerardo Torrado no renunciará a la dirección general deportiva de la FMF luego de que la Selección Mexicana Sub 20 no clasificara al Mundial de la categoría en 2023 y a los Juegos Olímpicos 2024, hechos que calificó como un "fracaso" y una "vergüenza".

El directivo dio la cara, apenas unas horas después de la eliminación.

"Me decías que sí pensé en poner mi renuncia y lo que pienso es que tengo un gran trabajo aún mayor en poder meterme a detalle a este análisis profundo, en los pequeños detalles para poder seguir mejorando y saber en qué cosas estamos haciendo bien, que creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien en esta estructura y muchas cosas que se pueden mejorar, esa es mi gran labor ahora para poder sacar esto adelante y poder seguir dando resultados", dijo en conferencia de prensa en el CAR.

El proceso rumbo al Mundial 2026 es uno de los puntos que más tienen que trabajar los directivos, con una generación que no competirá ni en Indonesia 2023 ni en JO de París 2024.

"Sabemos que puede traer una afectación y esa afectación puede ser mucho más grande de lo que nosotros permitamos que sea. Es por eso que dentro de las acciones que vamos a emprender va a ser estar muy de la mano con esta categoría Sub 20 entendiendo que no van a poder participar en este proceso para el Mundial y para las Olimpiadas.

"Lo que debemos seguir haciendo es seguir brindándoles estas competencias en el extranjero, donde puedan seguir compitiendo con las mejores Selecciones como se hizo previo a que jugaran este Premundial y que de esta forma puedan seguir teniendo este desarrollo para que al hacer la lista final del 2026 muchos jugadores hayan tenido este desarrollo constante y que puedan ser parte de esta Selección", mencionó Torrado.

La FMF convocó a una conferencia de prensa de urgencia para ponerle el pecho a las balas. Antes de sus decisiones, realizarán un análisis profundo que comenzará con la reunión con Luis Pérez y su cuerpo técnico.

"Reconocemos que la eliminación que tuvimos ayer con la Sub 20 es un golpe muy fuerte, por supuesto que estamos muy dolidos por no poder participar en el Mundial Sub 20 en Indonesia ni en las Olimpiadas de París 2024.

"El resultado de ayer con justa razón se ha clasificado como fracaso, no es el futbol que la afición mexicana se merece ni por lo que hemos estado trabajando en esta estructura de Selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso", comentó.

Informó que el presidente de la FMF, Yon de Luisa, pidió un análisis profundo de lo sucedido, tras lo cual se tomarán las medidas pertinentes.