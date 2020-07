No saldrá Bale del Real Madrid

Reforma

Madrid.- A pesar de la nula actividad que tiene con el técnico Zinedine Zidane, Gareth Bale no saldrá del Real Madrid, afirmó su agente Jonathan Barnett.

"Está feliz en el Madrid y con la idea de estar dos años más en el Madrid. Gareth no busca sobrevivir a Zinedine Zidane. El señor Zidane ha tenido mucho éxito. No hay odio. Zidane simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena todos los días y entrena bien", expresó el representante a la BBC.

Salir a préstamo a otro equipo es algo que no se contempla para el volante galés.

"Gareth es uno de los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo", agregó Barnett.

"En este periodo estival será mucho más difícil que salga. Es difícil encontrar un equipo que se haga cargo de su ficha. Es una gran pérdida que no esté en el equipo del Real Madrid en este momento, pero no se irá".

El Real Madrid ya conquistó LaLiga y en el horizonte queda la Champions League, a la cual regresa el próximo 7 de agosto cuando enfrente al Manchester City.