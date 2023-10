No sé quién es: Messi sobre el paraguayo que le escupió

CDMX.- Lionel Messi no quiso darle importancia al escupitajo que recibió por la espalda por parte de Antonio Sanabria, durante los minutos finales del Argentina-Paraguay.

Después de intercambiar un par de palabras, el argentino se dio la espalda y el paraguayo aprovechó para escupirle, situación de la que habló Messi ante los medios.

"No lo vi, me dijeron en el vestuario que me escupió, no sé quién es el chico este. No quiero darle importancia porque saldrá a hablar en todos lados y se hará conocido", comentó el rosarino.

Argentina venció 1-0 a Paraguay y con el empate de Brasil (1-1 ante Venezuela) es líder de las Eliminatorias Sudamericanas, con 9 puntos de 9 posibles.