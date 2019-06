No teme Guevara a los diputados

Ciudad de México.- La directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ya prepara sus "granadas" para la comparecencia a la que fue citada el 8 de julio en la Cámara de Diputados.

"No tengo nada que comentar. Yo creo que es un proceso de rutina, no hay nada de lo cual me tenga que preocupar, meramente una cita con la Cámara (deDiputados) y en específico con la Federación, es informativo, porque no hay nada en lo que nos debamos abocar en torno a los argumentos que se han dado en los últimos días", comentó la ex velocista durante el abanderamiento de la Universiada Mundial Napoli 2019.

Ante las constantes críticas que deportistas, federativos, legisladores y ex trabajadores han hecho en contra de Guevara por los supuestos favoritismos con ciertos atletas y la falta de un plan de trabajo, a seis meses de si gestión, en San Lázaro se pondrán las cartas sobre la mesa.

"En el tema de las becas se está trabajando, se está atendiendo y por adelantado les digo que hay tres auditorías abiertas, no de la función pública, no de la actual administración, tres auditorías que fueron abiertas por la auditoría superior de la Federación.

"Lo voy a guardar para comparecencia (el plan de trabajo) porque tiene una razón, pero no saben, voy a guardarlo. Yo estoy tranquila de que no va a pasar absolutamente nada, hay muchas vertientes, pero internamente estamos haciendo lo más cercano para que esto no se dé", dijo.

Aunque Guevara aseguró que tiene las mejores intenciones para aclarar las dudas que surjan en la Cámara de Diputados, también exhortó a los políticos a que realicen su trabajo sin intervenir en procesos de las Federaciones.

"Lamentablemente la ley del deporte es todavía hueca en las cosas que están observando y mejor los invito a que se dediquen a legislar y que si de verdad quieren meter en cintura, que legislen en torno al tema, qué bueno que se haga, pero que se dediquen a lo de ellos pero no perturbar y a distorsionar el proceso", finalizó la directora de la Conade.

Hablará del caso Ibáñez

De acuerdo al documento que presentó el diputado Miguel Alonso Riggs sobre el aumento en la beca que recibe la nadadora Liliana Ibáñez, Guevara presentará en su comparecencia los criterios con los que fue evaluada la deportista.

"(Del tema de Liliana) me voy a reservar a la comparecencia porque hay dolo y se está violentando porque se están metiendo con los atletas. La información que ventiló el medio de comunicación es falsa, es una ficha firmada por un director del área que no es el diagnóstico y tampoco el documento que avala el por qué Liliana fue acreditable para obtener esa beca, me lo voy a reservar porque hay un gran desconocimiento", aseguró.