No tengo nada qué demostrar: Funes Mori

Monterrey.- La llegada de Vicent Janssen no le mete presión a Rogelio Funes Mori, ya que asegura "no tienen nada que demostrar".

El tercer goleador histórico de los Rayados con 87 tantos, dijo que seguirá trabajando igual que siempre en busca de darle resultados al equipo.

"Presión ninguna. Yo no tengo nada qué demostrar, desde que llegué al futbol mexicano me sentí muy cómodo, he hecho cosas buenas, me ha tocado perder Finales, me ha tocado ganar y como digo, no tengo nada que demostrar", expresó.

"Lo importante es que desde que llegué acá me sentí cómodo, me han tratado muy bien, los hinchas también y tengo las mismas ganas que el primer día que llegue acá, de seguir adelante, de seguir empujando".

Sobre Janssen, el atacante dijo que buscarán que se adapte al grupo y pueda demostrar su calidad.

"De la llegada del delantero (Vicent) es importante, vamos a tratar que se sienta cómodo como cuando yo llegué me hicieron sentir cómodo, que este bien y pueda demostrar, es un choque tiene mucho talento, que es joven y bueno, de repente al fútbol mexicano cuesta adaptarse y lo vamos ayudar para que se pueda adaptar", finalizó.