‘No venimos a pasear ni somos mediocres’, dice mexicana

Excelsior

Tokio.- La corredora mexicana, Paola Morán, admitió que no está satisfecha con su resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio tras quedar quinta en una de las semifinales de los 400 metros planos y, de paso, dejó en claro que no van a pasear ni son mediocres los deportistas nacionales.

“No, no vamos a pasear, no somos mediocres, vamos a COMPETIR, a buscar medallas, por muchas razones a veces no se logra, pero les aseguro que todos los mexicanos representando al país buscamos estar en el podio y morirnos en la ralla, en la cancha, alberca para perseguir esa excelencia, que muchos ni siquiera quieren buscar a nivel personal. Antes de criticar cualquier resultado por favor pregúntate si alguna vez has intentado ser el mejor en algo”, comentó en Twitter.

Paola Morán registró en la semifinal 2 de los 400 metros en el Estadio Olímpico de Tokio, un tiempo de 51.06, su mejor marca de la temporada. Del total de 24 participantes, quedó en el sitio 14.

Mencionó que no bajará los brazos y continuará intentándolo, por lo que pide a mexicanos que apoyen y que busquen esa excelencia también.

“Busquen ser mejor mañana, busquen su mejor versión, PERSIGAN la excelencia. Y no, como atleta no nos conformamos, competimos para ganar no para participar. Y si no lo logramos hoy, buscamos lograrlo mañana”, indicó.