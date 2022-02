No volverá Vela al Tri

Reforma

Los Ángeles.- El delantero Carlos Vela reiteró que no volverá a jugar con la Selección Mexicana y pidió que se le dé oportunidad de los jóvenes.

El jugador del LAFC de la MLS admitió que tuvo su oportunidad en el Tri, con el que disputó dos Mundiales, y que no pudo hacer más para que se lograran mejores resultados que en participaciones anteriores.

"Tuve mi oportunidad y no pude lograr que México llegara más lejos que otros jugadores y es momento para que ellos intenten y que busquen llegar a donde nosotros no pudimos", dijo en entrevista para ESPN.

Vela acudió a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la de Rusia 2018, en las que México alcanzó los Octavos de Final. Entre ambos torneos disputó seis partidos y anotó un gol.

Desde el 2019, el atacante reveló que no volvería a jugar con el Tri y su decisión no ha cambiado.

Con 32 años de edad, Vela piensa que podría jugar hasta los 35 en buen nivel en una liga como la MLS.

"Me quedan dos o tres años de buen nivel. Después veré cómo estoy o qué tan ilusionado. No forzaré al último minuto o que me saquen a patadas. No es lo que quiero, quiero terminar disfrutando y cuando note que no disfrute o no estoy como quiero estar diré que es momento de dejarlo", comentó.