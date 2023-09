Noche de rodeo

Cortesía

Con la participación de 18 jinetes y de un número similar de barrileras, este sábado se llevará a cabo el Súper Bull de Rodeo Sport Fest 2023 en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, según dieron a conocer ayer los organizadores en conferencia de prensa.

“Definitivamente estamos echando la carne al asador, muy buen ganado, nuestro mejores jinetes, se adjunta por aquí la cuestión de las chicas de barriles que no estaba contemplado, lo acabamos de resolver”, comentó José Luis Mayrán, promotor de rodeo en Ciudad Juárez.

“Es un evento gratuito, familiar, entonces está todo echado pa’ adelante para que la gente nos acompañe. Nosotros de alguna manera a través de nuestro espectáculo-deporte ofrecerles una oportunidad de que vean de qué se trata y poder sumar más delante gente a nuestro deporte para que se integre al mismo”, agregó Mayrán.

El promotor informó que para la premiación hay una bolsa de unos 25 mil pesos, además de las tradicionales hebillas conmemorativas.

“Y payaso show de mucha importancia, El Champi, que viene de Delicias, y la verdad el espectáculo muy bien montado. Jesús Baeza, uno de los locutores más importantes de nuestro país estará presente, tenemos la cuestión de multimedia con la pantalla gigante, repetición de la jineteadas, de las carreras.”

Entre los jinetes que defenderán la causa local, está Saúl Esparza, campeón nacional en 2019 y actualmente número uno a nivel estatal.

“El año pasado estuve presente en el Campeonato Nacional de Rodeo y en la final del Circuito Cuernos Chuecos, que es el más importante a nivel nacional, este año esperemos no sea la excepción y poder participar de nuevo en el Campeonato Nacional de Rodeo”, comentó Saúl.

El jinete juarense buscará este sábado completar los ocho segundos sobre el animal que le toque montar y así sumar puntos en la tabla estatal y amarrar su pase al Nacional de este año.

En las carreras de barriles estará presente Paulina Luna, de 18 años de edad, y campeona nacional en dos años consecutivos, quien además recientemente estuvo en el Mundial de Brasil.

“Hace unas semanas llegué de Brasil, me fue muy bien, me traje el sexto lugar a nivel mundial. Fue una experiencia muy bonita, aprendí muchas cosas, aprendí muchas técnicas de monta, aprendí cosas sobre caballos, cosas que aquí en México no había aprendido porque allá es un nivel mucho más alto, entonces pude progresar en ese sentido de monta, de conocer más a los caballos”, compartió Paulina.