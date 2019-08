Deportes

Nominan al GP de México al Leaders Sports Awards 2019

Competirá por el galardón con el US Open 2018, Drone Racing League at BMW Welt, Pool Deck at the Gabba Stadium y Overwatch League Grand Finals. La entrega de premios se realizará el 9 de octubre en Londres

Agencias

jueves, 01 agosto 2019 | 11:41