Chihuahua.- Sin Ángel Ortiz al frente y sin participar en la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), una nueva era comienza para los Dorados de la UACh, quienes este lunes iniciaron sus entrenamientos.

El entrenador Alfonso Araiza está trabajando con 35 jugadores, de los cuales quedarán entre 16 y 18 como parte del equipo. “Será un semestre difícil, sobre todo por nuestra falta de actividad, realmente no tenemos competencia sino hasta la (fase) estatal (de Universiada), por lo que jugaremos con quien podamos, con quien nos invite”, indicó Araiza.

Del cuadro titular de la temporada pasada salieron el pívot Dego Borjas, el ala-pívot Ricardo Valdez -ambos de selección nacional universitaria- y el base armador Armando Márquez, quien está ahora como asistente del equipo.

“No solo será complicado por nuestras bajas, sino porque tanto los Indios de la UACJ como los Borregos del Tec (de Monterrey campus Chihuahua), tendrán actividad en la División II de la ABE, se han reforzado ambos.

En Juárez tienen nuevo entrenador con (Ángel) ‘Pompis’ González, quien, aunque no tiene experiencia en colegial, pues sí tiene una gran trayectorio como jugador y entrenador”, comentó.

Ahora los jugadores clave serán Ricardo Sáenz, Alexis Corral y David Ramos, quienes ya tienen experiencia como titulares.

“En septiembre vamos a acudir a Nuevo Casas Grandes a un cuadrangular y en noviembre a Monterrey a jugar contra el CEU.

Me gustaría que fuéramos a Puebla, pero ellos tienen un calendario muy ocupado con la ABE y no sé si se pueda”, dice Araiza. “El profe Ángel (Ortiz) nos está ayudando para conseguir algunos juegos, con sus relaciones, pero sabemos que no es lo mismo, porque con la ABE jugábamos cada semana, salíamos cada dos semanas, era un ritmo muy duro, llegábamos muy fuertes a la Universiada”.

De tal manera, los Dorados de la UACh tendrán que sacar nivel de donde puedan, para no quedarse en la fase estatal de la Universiada, que es ahora su evento fundamental.