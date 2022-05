Nunca me quiero ir de Chivas: 'Nene' Beltrán

Guadalajara, México.- Fernando Beltrán vive uno de sus mejores momentos con las Chivas.

El jugador rojiblanco ha brillado en el Clausura 2022 con actuaciones que impactan en lo colectivo.

Para alcanzar esta versión, el "Nene" superó la situación adversa de no encajar en el gusto del técnico Víctor Manuel Vucetich, quien lo relegó a la banca durante su gestión un año atrás.

"Fue un proceso muy complicado para mí, no la pasé muy bien. Llegué a mi casa muchas veces triste por no tener minutos ni poder aportarle al equipo. Y después entró Marcelo (Michel Leaño) y me ayudó mucho a recuperar ese nivel y a primero ser feliz. Estaba muy frustrado, muy enojado, muy cegado por lo que me había pasado con el técnico anterior (Vucetich) y él me ayudó a entender la postura del técnico y la postura que yo debo tener como jugador", contó Beltrán a CANCHA.

De ser titular con el Guadalajara, en esa etapa con Vucetich el canterano vio disminuida su participación.

"Hay cosas que no están en mis manos, pero en el día a día tengo que seguir demostrando que soy el mejor. A pesar de que al técnico no le gustes o no te quiera meter, debes de mantener esa idea y esa fe en confiar en ti, en saber que eres bueno y que debes de seguir trabajando", agregó.

Cuando Michel Leaño fue el sucesor de Vuce, Beltrán volvió a despuntar hasta ser la pieza clave que es ahora en el funcionamiento de las Chivas, donde también ha colaborado con 2 goles y 2 asistencias.

"Las cosas se acomodaron. Marcelo me ayudó bastante y lo más importante fue que aprendí de eso y maduré. Ahora estoy esperando esa versión que voy a tener cuando me toque estar en banca y estar en esa posición, espero que nunca me toque, pero voy a demostrar que trato de ser el mejor en mi posición y que puedo convencer al técnico que esté", apuntó.

"Al final entendí que tengo que apoyar a mi equipo esté yo como esté y que tengo que ser maduro para que ellos lo sientan. No digo que no lo haya hecho, pero que mi mejor versión esté día a día. No un día sí y otro no. Crecí muchísimo y esa parte me ha ayudado a ser mejor todavía y a mostrar este nivel de ahora.

"Si al final yo no hubiera cambiado esa parte, no sé que estaría pasando ahorita conmigo. Estoy muy feliz porque al final de ese momento que pasé, la directiva, tanto Amaury (Vergara) y Ricardo (Peláez) confiaron y creyeron en mí y yo les estoy demostrando por qué quiero estar aquí, por qué nunca me quiero ir de aquí y que quiero ser campeón con Chivas", afirmó Beltrán.

El Mundial, su meta

Fernando Beltrán quiere mantener a Chivas en este paso ganador del equipo y hacer méritos para entrar a la convocatoria de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El jugador rojiblanco se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también ha sido llamado por Gerardo Martino.

"Eso me hace feliz, es reflejo al trabajo que nunca dejé de hacer. A pesar de cualquier circunstancia que hubo con el técnico (Vucetich), me alcanzó con mi trabajo y con mi día a día para poderme subir a Tokio y a poquitas convocatorias que he tenido con la Selección Mayor. Algo sigo haciendo bien y trabajo bien para que lleguen esas oportunidades", dijo Beltrán.

"Busco meterme al Mundial. Sueño con ir al Mundial, pero también sé que si a Chivas lo pongo en los primeros lugares y estamos peleando campeonatos, va a ser más fácil que me volteen a ver. Estoy muy enfocado en eso, en lo que me puede generar Chivas, la visión está aquí, poner a Chivas allá arriba y pelear hasta el final".

El "Tata" Martino convocó al "Nene" en su última lista para el amistoso contra Guatemala el pasado 27 de abril y Beltrán reportó con Selección Nacional, sin embargo tuvo que volver a Guadalajara para recuperarse de la molestia en la rodilla derecha.