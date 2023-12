Objetivo: El título

Chihuahua, Chih.- El Gerente Deportivo de los Dorados de Chihuahua en la Liga Estatal de Beisbol, Jorge Nieves Armendáriz, afirmó que el objetivo de la novena de la II Zona será competir por título para la campaña 2024, además de asegurar al manager Marcelo Juárez al frente de la División del Norte.

“Las expectativas tienen que ir cambiando año con año, la obligación es estar en una final y estar peleando el campeonato”, indicó Nieves, tras el subcampeonato logrado en 2023.

Además, ratificó a Marcelo Juárez quien ostenta seis campeonatos estatales como manejador, con la meta de lograr su primer campeonato con Dorados, tras cinco coronas con Manzaneros (1995, 1998, 2002, 2006 y 2016) y una más con Algodoneros (2010).

“Contamos con el mejor manager del estado, lo que estamos haciendo desde la directiva es darle las mejores herramientas, estamos confiados que con las mejores herramientas posibles Marcelo es el mejor pastor para este rebaño”, confirmó Nieves.

En este sentido, indicó que ya se está trabajando en los refuerzos, con cuatro peloteros anunciados hasta el momento como Fernando Inzunza y Carlos Pech arribaron en cambio, como jugadores clasificados, además de par de talentos de talla de Liga Mexicana como Efrén Nieves y Mikell Granberry.

Fernando Inzunza es nativo de Guamúchil Sinaloa, se desempeña como como infielder, contando con excelentes cualidades a la defensiva pero su fortaleza es su ofensiva, ya que tanto un bateador de poder como de porcentaje.

Carlos Pech, es un lanzador derecho originario de Yucatán y entre su repertorio destaca su sinker de calidad.

“Tenemos un primer pitcher que es Carlos Pech con experiencia de siete años en Liga Mexicana con buenos números, llegó en cambio por parte de Delicias, tenemos a Fernando Inzunza a cubrir la segunda base que si bien no ha jugado Liga Estatal también con experiencia tanto en Liga de Verano como en Liga del Pacífico, ha venido al regional de Delicias que de un nivel muy cercano al Estatal”

A su vez el receptor, Mikell Granberry originario de Mexicali, Baja California pasó por las sucursales de los Pirata de Pittsburgh por lo que aportará su poder al bat. Mientras que Efrén Nieves se desempeña tanto en la tercera base como en los jardines, consiguiendo la triple de corona de bateo en la Academia de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Llegan dos jóvenes al equipo, grandes promesas en Liga Mexicana que han sido convencidos en venir, el primero es Efrén Nieves que llega a cubrir la tercera base, además de Mikell Granberry un jugador de Mexicali, receptor de poder, creo con estas piezas vamos a cubrir el line up”, expresó el Gerente Deportivo de la II Zona.

En el tema de lanzadores, explicó que la Liga Estatal de Beisbol sigue en constante transformación pasando de cinco a 10 jugadores clasificados, la idea es tener de dicha decena al menos seis clasificados para el pitcheo y sumar a ellos al abridor profesional, junto a Martín Urías que no perdió en la campaña regular, así como la suma de Mario Rodríguez, líder de efectividad, y al también lanzador Tony Pereira quien terminó como cerrador trabajando bien ante la presión.

“El equipo va tomando forma, sumando la base sólida local, los jóvenes del equipo, creo sin duda que vamos a competir por el título”, enunció.

Para 2024 se espera seguir en la visoria de más jugadores derivado del torneo regional, aunado a fortalecer el bullpen y un equipo digno a la afición de Chihuahua.

“La filosofía en Dorados que estableció Anwar Elías como lo es que el beisbol no pare, que no existan dueños absolutos de beisbol, se creó la nueva Liga Regional la cual nos dio frutos como Ramón Carrasco un pitcher joven que estuvo abriendo juegos, que no perdió durante el torneo, hizo buenos relevos en playoffs, tenemos a Mauro Corona, Yahir Herrera hablando del pitcheo, creo una

de las gratas sorpresas dentro de los jóvenes fue lo que pudimos ver de Adrián Saucedo, un pelotero que no alcanzó los turnos para poder competir por los títulos de bateo, aun así estuvo por encima, estamos hablando de novato que nos dejó un .380 de bateo y que este año imagínate lo que esperamos de él y detrás está el siguiente novato Daniel Hernández nos deja .370,en esa parte Chihuahua está cubierto”, declaró.

Dorados buscará su primer título desde 2015 y terminar con la sequía en las últimas campañas, quedando a un juego de la gloria en 2023 tras caer en siete juegos ante Algodoneros de Delicias, con estradas de 15 mil personas por duelo en el Estadio Monumental.