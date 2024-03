Obstaculiza falta de recursos a deportistas mexicanas

Agencia Reforma

La falta de apoyos económicos ha sido uno de los principales obstáculos para las deportistas mexicanas.

La seleccionada nacional de natación artística, Jessica Sobrino; la pitcher de beisbol, Dafne Mejía, y la medallista olímpica Tatiana Ortiz coincidieron en el desgaste mental que genera el entrenar dentro del alto rendimiento y conseguir patrocinios al mismo tiempo.

"Llevamos algunos años sin apoyo, ha sido un camino difícil, los deportes acuáticos suelen dar medallas y buenos resultados", dijo Sobrino en el programa especial del 8M de Grupo REFORMA.

Mejía enfatizó en la falta de una Liga Profesional de Beisbol en México, pues desde su niñez juega con sus homólogos masculinos.

"Desafortunadamente, en beisbol femenil no hay una liga profesional, se nos dan los recursos que necesitamos, pero a veces no son suficientes, porque no es un deporte fácil de costear, hay apoyo, pero necesitamos que volteen a ver más a las mujeres, que crean que nosotras podemos, porque nosotras sabemos que somos capaces", resaltó la seleccionada nacional de beisbol.

La retirada clavadista Ortiz agregó que la falta de apoyo económico ha retrasado al deporte en México y que las medallas olímpicas que se consigan en París 2024 serán por el esfuerzo de atletas, sus equipos de entrenamiento y familias.

"No sólo es concentrarte en entrenar, sino en conseguir los recursos para poder competir, el desgaste mental es mucho mayor (...) habrá medallas y será esfuerzo de los deportistas, entrenadores y sus familias", subrayó.

Recordó que haber sido la primera mujer mexicana que se convirtió en medallista olímpica en clavados, junto con Paola Espinosa en Beijing 2008, fue un parteaguas para su deporte.

"Representó muchos años de lucha, un sueño materializado, no sólo de fuerza, sino de que las mujeres también podíamos aventarnos de una plataforma de 10 metros", señaló.

Las tres deportistas argumentaron que una mujer al frente de la Conade, que actualmente dirige Ana Guevara, no garantiza que haya igualdad en el deporte mexicano.

"No es de género, llevamos algunos años con este problema, han sido pocos los recursos para ir a competencias, campamentos y sueldos de nuestras entrenadoras", explicó Sobrino, quien junto con el equipo de natación artística ganó una demanda para que la dependencia les restableciera las becas deportivas que les había dejado de pagar.

"Esperaba que la directora de Conade tuviera otra perspectiva, porque ella fue atleta", expuso Mejía.