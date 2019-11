Obtiene Max la pole; 'Checo' saldrá 15

Sao Paulo.- Sergio Pérez largará desde el décimoquinto lugar para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Brasil y el holandés Max Verstappen se adjudicó la pole position.

Para el piloto mexicano, como lo ha dicho en distintas ocasiones, la clasificación suele ser su talón de Aquiles y en esta ocasión no fue la excepción, le costó bastante hacer una gran vuelta que le permitiera meterse hasta la Q3 para arrancar entre los primeros 10 peldaños.

"Checo", del equipo Racing Point, apenas superó la Q1 con tiempo de 1:09.288 minutos ante la presión del ruso Daniil Kvyat, de Toro Rosso, quien saldrá desde el lugar 16, aunado también a que el español Carlos Sainz, de McLaren, sufrió una avería y ni siquiera tuvo registro, iniciará en el fondo de la parrilla de salida.

En la arrancada, el tapatío tendrá por delante al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, que si bien en la clasificación terminó cuarto una sanción por estrenar motor lo mandó 10 posiciones más atrás para el comienzo.

El mejor resultado de Sergio Pérez en Interlagos ocurrió en la campaña 2016 cuando concluyó en el cuarto lugar, algo complicado de repetir este domingo, pero tendrá opciones de meterse en el Top Ten para aumentar los 44 puntos que por ahora tiene en el décimo sitio del Campeonato de Pilotos.

Por su parte, Verstappen, de Red Bull, prácticamente voló en el Autódromo José Carlos Pace para apoderarse de la pole position con un buen ritmo que demostró con su dominio en la Q1, Q2 y Q3, en esta última, registro un lapso de 1:07.508 gracias a una gran segunda vuelta en la Q3.

El holandés logró su tercera pole de la campaña 2019, antes lo hizo en el GP de Hungría y el GP de México, aunque en el Hermanos Rodríguez no contó su posición de privilegio por una sanción.

Atrás de Max arrancará el alemán Sebastián Vettel, de Ferrari, con tiempo de 1:07.631 minutos y luego saldrán los dos Mercedes con el actual campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, quien no gana la pole desde el GP de Alemania, y el finlandés Valtteri Bottas.