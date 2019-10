Ofrecieron a Chelís jugadores y dinero

Ciudad de México.- A él también le pasó.

El exentrenador del Puebla, José Luis Sánchez Solá "El Chelís" contó que a él le ofrecieron tanto promotores como periodistas a varios jugadores y hasta dinero.

"Este semestre me hablaron 'n' promotores y periodistas para ofrecerme jugadores y dinero. Yo no pongo jugadores, yo te digo posiciones y con eso te lavas las manos", contó "Chelís" a TUDN.

El viernes, en el noticiero de Televisa "En Punto" se filtraron varios audios, en los que se escucha a Matosas pactando con un empresarios en el 2012, para recibir una comisión extra por al traspaso de Matías Britos al León.

Sobre su salida del Puebla, dijo que a veces el trabajo de los entrenadores está en manos de personas que no saben de futbol.

Llegan al equipo como el mejor y se van como los peores. Dependes de los resultados, de personas que saben más que tú o que no tienen ni idea, de gente que pone en juego tu puesto, no el tuyo", contó.