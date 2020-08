Ojo Atlas: hagan unfollow a las redes

Guadalajara.- Si el Atlas quiere un proyecto que dé resultados con Diego Cocca debe olvidarse de las redes sociales.

Leandro Cufré, extécnico de los Zorros, considera que le hace falta paciencia la directiva de Grupo Orlegi. Prueba de ello, es que las últimas 4 victorias de los Rojinegros fueron logradas por diferentes técnicos.

En el Clausura 2020, Cufré ganó en la fecha 1 a Cruz Azul 2-1, Omar Flores como interino obtuvo la victoria de 2-1 ante Xolos en la fecha 4 y el único triunfo de Rafael Puente fue en la fecha 10 por 3-2 a Toluca; y la más reciente en el Guardianes 2020 con Cocca a Querétaro por 1-0.

"Esto no se puede medir, o no se puede manejar un club tan importante como Atlas en una plaza como Guadalajara por un termómetro de redes sociales. En los once meses que estuvimos estábamos llevando un proyecto a largo plazo, se interrumpió y obviamente no fue por resultados porque después de la tercera jornada no se puede hablar de resultados", dijo a CANCHA el ex capitán rojinegro.

"(En total) tuvimos una efectividad de 41 por ciento, hicimos 21 puntos (en el Apertura 2019), a nada de clasificar a Liguilla, pusimos al Atlas en la mira de la Selección de todas las categorías, debutamos 10 chicos en Primera División entre Liga y Copa, y les dimos continuidad a los jugadores del club que no venían jugando como (Ismael) Govea, Jairo Torres, (Brayan) Trejo, Ulises Cardona, (Edgar) Zaldívar".

El mundialista en Alemania 2006 habló poco del nuevo técnico Diego Cocca, pero considera que cuenta con buen plantel.

"Tiene con qué para estar arriba, pero es un momento muy difícil, en el reciente partido (contra Querétaro) consiguió una victoria, y seguramente con continuidad se pueden llegar a conseguir muchos objetivos, con continuidad", enfatizó Cufré.

Hoy, Diego Cocca buscará su segundo triunfo consecutivo, aunque enfrente tendrá un equipo que suma 8 victorias al hilo como local, pero que además en casa no pierde en fase regular desde la fecha 3 del Clausura 2019, y en Semifinales de dicho certamen perdió con América.

GUARDIANES 2020 / J7

León vs Atlas

9:05 p.m.

Estadio Nou Camp

Fox Sports

NÚMEROS

3

Goles recibidos hacen al León la mejor defensa del torneo.

8

Triunfos al hilo tiene La Fiera en su cancha.

214

Minutos hilvana Atlas sin recibir gol en el torneo.

1

Victoria tiene la Academia en sus últimos 8 juegos fuera de casa.

Cufré en Atlas

(Clausura 2019, Apertura 2019, Clausura 2020)

31

Partidos dirigidos Liga MX y Copa MX

12

Victorias

5

Empates

16

Derrotas

39

Goles a favor

50

Goles en contra

41%

Efectividad

10

Jugadores debutados