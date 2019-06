Operarán de una rodilla a Alegna González

La chihuahuense Alegna González se someterá en los próximos días a una cirugía de rodilla que la dejará fuera de la Universiada Mundial, al menos.

La actual campeona mundial juvenil de marcha, y quien ya subió a primera fuerza, anunció en su cuenta de Twitter que confía en que su cirugía salga bien para regresar lo más pronto posible al entrenamiento.

El entrenador de Alegna, Ignacio Zamudio, confirmó que González tiene un quiste “baker”, en la parte posterior de la rodilla derecha, por lo que tiene que pasar por quirófano.

“Todavía estamos en espera de la fecha de la cirugía, esperamos que sea la semana entrante”, comentó Zamudio vía telefónica. “Ya luego de la cirugía tendremos una mejor idea de cuándo puede ella volver a entrenar, pero esperamos que a inicios de julio ya podamos iniciar de nuevo”.

Algunos medios nacionales indicaron que Alegna sufrió su lesión durante su participación en la Olimpiada Nacional, realizada en Chihuahua hace un mes, aunque el equipo de la chihuahuense afirma que es una dolencia que ya tenía tiempo.

“La molestia ya la tenía desde hace tiempo, en la Olimpiada Nacional ya venía con la dolencia desde antes, pero decidimos que ya no hay que retrasar más la cirugía, para que pueda estar lista para el Mundial de Atletismo, porque Alegna dio marca no solo apra eso, sino para Juegos Olímpicos”, agregó Zamudio.

En su cunta de Twitter, Alegna escribió:

“Optimista de próxima cirugía, agradezco a mi entrenador @izamudiocruz, @CONADE, @AnaGabrielaGue, @Israelbmorteo, @CulturaEdomex, @SemarMx, @Atletasfortaleza Gracias a todos por su apoyo becas #médico #preparacion motivada para las próximas competencias #Doha2019 #Tokio2020”.

Los Campeonatos Mundiales de Atletismo serán en Doha, Catar, en septiembre, y se espera que Alegna ya esté no solo recuperada, sino en ritmo, en agosto.

La ojinaguense de 20 años se coronó campeona mundial juvenil -10 kilómetros- en Tampere, Finlandia, en julio del 2018. Su mejor tiempo en los 20 kilómetros es de una hora, 30 minutos y 21 segundos, la cual consiguió en Podebrady, República Checa, el pasado 6 de abril, cuando ya tenía su molestia.

Un año antes, también en Podebrady, Alegna caminó los 20 kilómetros en 1:33:43 horas.