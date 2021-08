Orgullosa, a pesar de la derrota

Cortesía

La chihuahuense Yamileth Mercado no consiguió su objetivo de alzar otro título del mundo, pero dijo sentirse contenta tras su actuación este domingo, en contra de Amanda Serrano.

Mercado, de 23 años, definió el encuentro ante Serrano, campeona en siete diferentes divisiones, como una “gran experiencia”.

“Fui muy feliz esta preparación, me sentí sumamente arropada por mi nuevo equipo de trabajo, acepté un reto enorme, contra una de las mejores libra por libra del mundo, con solo un mes de anticipación y en una división más arriba, teniendo que subir”, indicó Mercado.

“Y lo dije soy de retos, trabajé sin escatimar, hice lo mejor que pude. Era un escenario enorme y fue una gran experiencia”, colcó en sus cuentas de redes sociales.

“Me siento triste porque no cumpli mi anhelo de coronarme por segunda vez, pero a la vez muy orgullosa porque muchos aseguraban que me noquearian, y round tras round salí a dar pelea. Gracias a mi esquina por arroparme, por ayudarme a crecer y ser mejor estoy muy orgullosa de ustedes”, añadió.

Asimismo, la cuauhtemense quiso referirse a lo sucedido después de la pelea, con el entrenador de Serrano, Jordan Maldonado, que, inmediatamente tras el décimo asalto, increpó a la esquina de la mexicana, con burlas y reclamos.

“También destaco mi profunda indignación por los insultos, groserías y ataque verbal que sufrimos mi equipo y yo por parte del entrenador de la esquina contraria. Yo en todo momento fui respetuosa con la campeona y su equipo. Esto es deporte y no se debe de manchar. Estoy triste y molesta por su actuación ya que me ofendió a mi y a mi equipo, incluso su ataque continuó cuando yo iba subiendo a la ambulancia con los paramedicos; la verdad no es justo”, escribió.

Maldonado incluso interrumpió la entrevista que Showtime estaba haciendo a Serrano, para decir que Mercado no había hecho la pelea que “prometió”.