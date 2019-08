Oro y plata para México en clavados

Lima, Perú.- Kevin Berlín consiguió el oro e Iván García la plata en los clavados plataforma de 10 metros; medalla dorada 21 para México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Berlín cumplió la mayoría de edad en la plataforma 10 metros varonil y como escenario tuvo los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El joven de 18 años logró hasta el momento el mejor resultado de su carrera a nivel individual: oro en la plataforma y plaza olímpica para el País. Hace dos meses tomó una de las decisiones más determinantes en su vida al cambiar de entrenador.

Luego de la lista de seleccionados que dio a conocer la Federación Mexicana de Natación, Berlín anunció que dejaba el equipo de la reconocida entrenadora china Ma Jin, donde se formó, para trabajar con el formador de medallistas olímpicos, Iván Bautista.

Hoy en el Complejo Acuático no se guardó y en la quinta serie tiró su clavado de más grado alto de dificultad, cuatro y media vueltas hacia al frente en posición de C, 3.7 grados de dificultad, en una prueba donde el medallista olímpico Iván García buscaba refrendar su título de Toronto 2015.

Con un total de 500.35 reservó su lugar en la cima del podio, dejando con la plata a su compatriota Iván García, con quien en días pasados aseguró el oro en sincronizados. Después del doble medallista olímpico Germán Sánchez, García había probado suerte con otros clavadistas en la plataforma 10 metros sincronizados, pero Berlín comienza hacerse espacio en una prueba dominada por García y Sánchez desde hace 8 años.

Berlín salvó la noche tricolor para que no se perdiera la costumbre de cosechar al menos un oro al día. México llega a 21 doradas, 18 platas y 37 bronce/ para un total de 76 y roza las 23 de oro, el nuevo pronóstico de la Conade.