Pablo Aguilar admite exceso de confianza en el campeón

A todos sorprendió que el campeón del fútbol mexicano, Cruz Azul, comenzara su camino en el Grita México A21 con derrota en casa frente a Mazatlán. Sin embargo, Pablo Aguilar aseguró que la razón de la misma se debió a un exceso de confianza por parte del equipo de Juan Reynoso.

"Voy a la mentalidad, sinceramente no entramos con la misma hambre en ese partido, en el debut, tenemos que volver a ser un equipo humilde, ir paso a paso como íbamos el torneo pasado. Sabemos lo que tenemos que hacer, encararlo de la mejor manera, con el sacrificio que caracterizó a este equipo, eso va a ser fundamental, primera fecha y ya regalamos todo lo que teníamos que regalar”.

A su vez, aunque confesó que futbolísticamente tampoco dieron su mejor versión, está convencido de que para revertir el mal arranque del torneo, será fundamental el tema de la actitud con la que encaren los próximos partidos.

"Cambiar la mentalidad nada más, estar más concentrado, va la primera fecha, solamente es cambiar el chip, tuvimos ocasiones. A pesar de que no me gustó el partido que hicimos, no corrimos cuando había que correr, queríamos hacer cosas de más que el torneo pasado no se veía, cambiar la mentalidad, volver a ser un equipo humilde”.

Finalmente, sobre las nueve ausencias que tendrán para el juego del próximo domingo ante Santos, se mostró tranquilo y mandó un voto de confianza al plantel y elementos que recibirán la oportunidad.

No podemos ocultar que nos faltan jugadores, pero uno respeta el trabajo de los compañeros que están, por algo estamos aquí, si pensamos eso no estaríamos respetando a los compañeros que están ahora. Es una oportunidad para que los que no venían jugando de mostrarse y ganar su lugar, demostrar que este equipo está para pelear grandes cosas esté quien esté”.