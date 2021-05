Pachuca elimina al América; definen semifinales

Tomada de Twitter / Jugadores del Pachuca celebran el pase a semifinales

Ciudad de México— Si había una manera de morir para el América, era justamente así. Si había una manera de vivir para el Pachuca, era exactamente así.

En uno de los partidos más emotivos y eléctricos en la historia de las Liguillas, las Águilas vencieron 4-2 a los Tuzos, pero el criterio del gol de visitante las crucificó, tras el 5-5 global.

El Estadio Azteca fue un manicomio: la gente pasó de la incertidumbre por el tempranero gol de Romario Ibarra al éxtasis por la remontada con gol de Luis Fuentes y doblete de Roger Martínez, de la desilusión por el tanto de penal de Gustavo Cabral a la locura por el golazo de Leonardo Suárez.

Catorce meses para regresar al Estadio Azteca bien valieron la espera.

Pachuca es justo semifinalista y rival de Cruz Azul porque supo levantarse de las cenizas en el torneo en el que fue colero varias jornadas, porque fue al Coloso a marcar goles, porque su portero Óscar Ustari evitó al 86' un gol que pudo consagrar a Roger Martínez.

El lugar común indica que todo lo que no sea título pasa el América es fracaso. Quizá sí, lo cierto es que los jugadores no administraron una sola gota de sudor, que no hubo pelota que no pelearan como si se les fuera la vida en ello, que su técnico Santiago Solari tuvo la valentía para quedarse casi sin defensas desde el 67' al sacar a Santiago Naveda y Luis Fuentes por ofensivos como Sebastián Córdova y Leonardo Suárez, entendiendo que la historia azulcrema exigía que, si acaso morían, lo hicieran de pie y con la frente en alto.

Los cinco minutos finales invitaron a los asistentes a rezar, unos para que se consumara la gesta y otros para salir vivos del Coloso y emprender el feliz camino a la Bella Airosa.

El futbol ganó, por más que el América haya muerto (lleno de aplausos) ante los justos semifinalistas Tuzos del Pachuca.