Paco Jémez ve un problema en el mexicano

Paco Jémez, tras su paso por el Cruz Azul, conoce de primera mano el futbol mexicano, "un gran desconocido", y desde la distancia confiesa que tiene "muchísimo nivel y cuando Europa mire para allá vendrán muchos más jugadores".



Paco Jémez está viviendo una nueva etapa profesional como entrenador del Rayo Vallecano, club en el que ya estuvo de 2012 a 2016. Ese mismo año fichó por el Cruz Azul, en el que permaneció doce meses y al que clasificó para el Torneo Apertura 2017 y en el que cayó eliminado en cuartos con el Club América.



P: ¿Como se ve la Liga española desde México?



R: Para el jugador mexicano uno de sus retos es venir a Europa. Se siguen mucho los partidos de la Liga española. Recuerdo ir al gimnasio y ver muchas pantallas, cada una con un partido. Se sigue mucho y es un referente.



P: ¿Por qué hay tan pocos mexicanos en España?



R: Antes las distancias eran una excusa, pero ahora no. El jugador mexicano es muy bueno y tiene un nivel espectacular, pero hay un problema. El jugador mexicano bueno es muy valorado en todos los aspectos y abandonar tu país para ir a otro y estar en peores condiciones no es fácil.



P: ¿Le sorprendió el nivel que hay en México?



R: Me llevé una sorpresa muy grata, porque en general el mexicano es un jugador trabajador, profesional y de mucha calidad. El futbol mexicano es el gran desconocido y el día que Europa mire para allá vendrán muchos jugadores aquí. Cuentan con una gran Liga y cuando empiecen a venderla como tal tendrá mucha expectación. El buen jugador está muy bien pagado y por eso es difícil que prueben otra experiencia.