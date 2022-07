Palou será piloto de pruebas de McLaren, escudería de Pato

CDMX.- El actual campeón de la IndyCar series, el español Álex Palou fue anunciado por el equipo McLaren Racing para formar parte de su estructura a partir de la temporada 2023.

Entre sus labores, Palou participará en un test con el auto MCL35M de la temporada 2021, pruebas que ya han realizado pilotos como el mexicano Pato O'Ward y el estadounidense Colton Herta.

El anuncio se llevó a cabo entre varias polémicas, pues horas antes, el equipo Chip Ganassi, al cual pertenece actualmente el catalán, lo confirmó para la siguiente temporada de IndyCar Series, anuncio que se dio sin el consentimiento de Palou.

"He visto en los medios de comunicación durante esta tarde que, sin mi consentimiento, el equipo Chip Ganassi Racing ha emitido un comunicado de prensa anunciando que correría con ellos en 2023", señaló el propio Palou en su cuenta de Twitter.

"Aún más sorprendente es que Chip Ganassi Racing haya incluido declaraciones mías que yo no he pronunciado. No he dado la aprobación de dicho comunicado de prensa, y ni soy el autor ni apruebo las declaraciones emitidas. Como he informado recientemente a Chip Ganassi Racing, no quiero continuar dentro del equipo más allá de 2022 por razones personales".

Otra controversia que gira en torno a la noticia de la llegada de Álex a McLaren gira en torno a Daniel Ricciardo, piloto de F1 que tiene contrato con la escudería hasta 2023, acuerdo que, tras una publicación en sus redes sociales, asegura cumplirá.

"Estoy comprometido con McLaren hasta final del año que viene y no dejaré el deporte", publicó el australiano.

En tanto, Felix Rosenqvist, actual compañero de equipo de Pato en el Arrow McLaren SP (AMSP) de la IndyCar, tendría un pie fuera del serial y estaría regresando a la Fórmula E para 2023.

En mayo pasado, O'Ward firmó contrato con AMSP hasta 2025, aunque ese acuerdo aún no estipula su rol en específico como piloto de pruebas para la máxima categoría.