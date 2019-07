Paola Espinosa interpone demanda por daño moral

La clavadista Paola Espinosa levantó una demanda por daño moral a quien resulte responsable, aunque no señala a una persona en particular. Sin embargo, su grupo de abogados, que integra Alfredo Massaf, menciona a su exnovio y clavadista, Rommel Pacheco y al Presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio.

"Estoy presentando una denuncia por amenazas, que he recibido en este tiempo. Ya no se puede jugar con la seguridad de mi hija y de mi familia. La demanda es por daño moral a quien resulte responsable, ya sea en redes sociales y medios. También por si me pasa algo a mi físicamente", dijo la clavadista, antes de salir a Corea del Sur, donde disputará los Mundiales de Natación.

Aunque no señala directamente a Pacheco o D'Alessio en la demanda, Massaf mencionó que la ambos hicieron señalamientos sin pruebas. El primero en un programa en vivo y el segundo en redes sociales.

En el caso de D'Alessio, el diputado cuestionó los criterios del selectivo de clavados que le dio el pase a Espinosa para los Mundiales de Gwangju y los Juegos Panamericanos de Lima. En esa evaluación, Espinosa ganó una de las pruebas, terminó quinta en otra y en la otra ni siquiera participó en la prueba de clavados sincronizados.

Espinosa, por otra parte, sostuvo que la delegación mexicana que afrontará los Mundiales de Gwangju está unida.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx