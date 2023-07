Paola Morán tiene en la mira récord histórico de Ana Guevara

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La velocista tapatía Paola Morán no se conforma con el récord del Campeonato Nacional en los 400 metros y también buscará romper la mejor marca histórica de Ana Gabriela Guevara.

Días atrás, Paola Morán instauró el récord nacional en el Campeonato Nacional celebrado en Puebla 2023 con un 51.03 segundos, que superó los 52:12 de Ana Guevara en León 1998.

"Es el récord que se ha corrido más rápido en un nacional y el récord mexicano del relevo 4x400 que esa fue el domingo. Fueron dos marcas con las que estoy muy feliz, es un buen parámetro para el ciclo olímpico que se abrió justo con la clasificación en julio, entonces, es una muy buena manera de empezar. Estoy contenta con el progreso, pero claro que buscamos seguir avanzando y romper más récords y avanzar", dijo Paola Morán.

"Ana Guevara es un referente del atletismo mexicano, creo que todo el mundo la conoce, entonces al escuchar su nombre de una atleta olímpica mexicana a ese nivel, a las nuevas generaciones es parte de lo que llamó tanto la atención (que rompiera su récord nacional). Sin duda, es un gran referente y creo que si ella lo ha logrado, yo y generaciones abajo lo podemos lograr".

La jalisciense Paola Morán no descarta superar el mejor tiempo de la historia del atletismo mexicano que fue impuesto por la medallista olímpica Guevara con 48.89 segundos en los 400 metros planos.

"Los récords son para romperse, son centésimas, por las que se trabajan y no pensamos en imposibles. Claro que me gustaría romper ese y más récords".

"Como atleta cada quien busca escribir su propia historia, no ser como el nuevo de alguien más, sino tu propio nombre. Siempre inspirándote en atletas pasados, atletas contemporáneos, pero creo que escribir tu propio nombre es lo que busca cada quien".

Paola Morán competirá en agosto en el Campeonato Mundial de Budapest 2023, donde buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

El tiempo que necesita para asegurar su lugar en la justa olímpica es de 50.95 segundos.

El mes anterior en junio, Paola Morán logró su mejor tiempo con 50.85 segundos en el Music City Track Carnival, en Estados Unidos.

"Estoy en mi mejor momento, estos meses han sido muy duros de entrenamientos, a veces vomito o lloro del cansancio, pero es parte de esto".

"He estado viviendo fuera de Jalisco el año pasado, y la verdad es que desde que regresé siento que he mejorado mis tiempos. Aquí tengo un buen equipo, un buen entrenador, una buena pista que se va a renovar próximamente, entonces, ya encontré que yo estando en Guadalajara entrenando y saliendo a competir, es como mejor me acomodo", apuntó Morán.