Para Brailovsky, el 'Tano' es campeón o se va del América

CDMX.- El actual América representa bien al americanismo, mas no trascenderá si no gana títulos, a juicio del icónico azulcrema Daniel "El Ruso" Brailovsky.

"Este equipo del 'Tano' (Fernando Ortiz) juega bien al futbol, es ofensivo, se dedica a gustar en la cancha, a tratar de que ellos mismos se puedan llegar a divertir, siempre con la conciencia de que defienden a una institución sumamente importante, la más importante. Definitivamente juegan bien, se ve que disfrutan y esto atrae al público, por eso hay llenos en los últimos partidos.

"Pero en el América si no lo coronas con la Copa, si no levantas el trofeo, si no terminas saliendo campeón de poco vale porque sí podrás llegar a quedar en el recuerdo, pero de poco vale porque el americanista quiere el título", dijo "El Ruso" Brailovsky a CANCHA.

Son las Águilas con más triunfos consecutivos en la historia del club, las que tuvieron una comunión con su afición el torneo pasado, las más goleadoras del actual, capaces de pegarle al líder Monterrey, las que tienen en Henry Martín al virtual campeón de goleo y que ilusionan con la 14.

"Entendemos que todo eso es maravilloso mientras se esté jugando, pero si a fin de torneo no levantaste el título, de nada sirvió.

"Que está representado el americanismo en el equipo del 'Tano', no tengo ninguna duda, porque la propuesta que tiene el 'Tano' junto con el cuerpo técnico y los jugadores es 'atacamos, ofendemos y tratamos de jugar bien al futbol para generar la mayor cantidad de situaciones de goles', eso no quita que yo siga pensando que si no hay título, poco se ha hecho, y así lo deben pensar ellos mismos allá adentro y también lo debe pensar el público en general", comentó.

A final de cuentas, Brailovsky está en el corazón de los azulcremas porque además de que formó parte de uno de los planteles que mejor representó al americanismo, también conquistó tres campeonatos de Liga.

"Y los equipos quedan marcados, al fin y al cabo, por lo menos en América, por los títulos conseguidos.

"Si está hoy por hoy (el equipo dirigido por el 'Tano'), como para pelearlo, por supuesto que sí, tiene todo para pelear por el título", expresó.

El precio de estar en América

La continuidad de Fernando Ortiz en el América está supeditada a que sea campeón del Clausura 2023, confirmaron fuentes a CANCHA.

La exigencia podría parecer exagerada cuando apenas lleva un año y un mes en el cargo, pero es el precio de dirigir a las Águilas.

"Creo que no es solamente con el 'Tano' el tema del América, todo personaje que trabaja dentro de la institución sabe que, primeramente, está expuesto, y segundo, sabe que necesita de triunfos constantes, hasta el fin del torneo para poder llegar a ganarse un lugar dentro de la institución para lo que sigue", dijo a CANCHA Daniel Brailovsky, histórico azulcrema.

Esa exigencia abarca a todos, desde dirigentes hasta jugadores.

"Si al fin y al cabo terminando un torneo no terminan coronándolo con el título, cuando vos llegas a la mesa de renovación, la misma gente del club te dice 'pero no hemos ganado nada', y vos no tenés cómo poder dar la contra de lo que están diciendo, porque uno siempre va a firmar un contrato, y esto me queda claro, por lo que hizo, no puede firmar un contrato por lo que va a hacer, porque estaríamos soñando.

"En esta institución, que se valora mucho el hecho de matarse y de entregarse constantemente, pero aún más se valoran los títulos. Cuando vas a renovar tu contrato, la lógica indica que, bueno, 'tengo atrás un trofeo que acabo de ganar', eso justifica el que yo pueda pedir un buen salario y de esa manera está compensado. Si vos llegas a la mesa de negociaciones sin un título de por medio, es definitivo que, en el América por lo menos, la negociación no puede ser interesante", recalcó Brailovsky.