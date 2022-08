Para 'Chicharito', Liga MX debe aprender de MLS

Ciudad de México.- Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, asegura que la Liga MX tiene mucho que aprenderle a la Major League Soccer.

"Muchísimo, creo que muchísimo, creo que en saber compartir, en saber trabajar en equipo, en saber invertir a largo plazo, en no obsesionarse con las ganancias instantáneas, en tener menos envidia y muchísimas otras cosas que yo creo que en la MLS hasta el día de hoy, que pueden existir y que pueden estar, no las he sentido tanto como las sentía cuando jugué en México y cuando iba mucho a la Selección", dijo el "Chicharito" a CANCHA.

El propio Mikel Arriola ha dicho que la Liga MX (la cual preside) está valuada en 976 millones de dólares (mdd) en valor de plantilla, pero la MLS ya supera los mil mdd y con un nivel de inversión que se incrementó en 600 por ciento en 12 años.

La MLS enamoró al "Chicharito" por su estructura y la ambición de crecer, y eso que él ha jugado en la Premier League, la Bundesliga y LaLiga.

"La comparación y la competición deberá ayudar nada más para ver en qué tenemos que mejorar cada uno, porque todos somos distintos, y ninguno va a ser perfecto. Todos tenemos una pata de la cual cojeamos y otra cosa en la que somos muy buenos.

"¿Cuál sea mejor o cuál no sea mejor..? Lo único que sí es que la MLS ha crecido estratosféricamente por 27 años, ha llegado a estar a la par con una Liga que ha estado desde hace cien o ciento y tantos años, eso habla muchísimo del crecimiento de la MLS, de la ambición, de las ganas y del buen trabajo", expresó.

Es por eso que el "Chicharito" disfruta su estancia con el LA Galaxy.

"Ya que mi cuerpo no le responda a mi cabeza será el momento en que tome la decisión de retirarme, pero a como me siento, a como creo que me veo, también, creo que todavía tengo unos años más, pero también no nada más estando por estar, quiero también ser campeón, estar en proyectos con muchísima ambición y muchísimas ganas de aspirar a lo más alto", dijo.

¿Qué nuevas 'cosas chingonas' se imagina Javier Hernández?

"Muchísimas, pero una que quiero seguir repitiendo es clasificar a los playoffs con mi equipo y ser campeón de la MLS, ese es mi número uno".

Pide no juzgar en caso Chivas

Las Chivas son el gran amor de Javier Hernández, pero el "Chicharito" rechaza la etiqueta de malagradecido en caso de no regresar al equipo.

"Me buscaron hace ya unos años, recientemente no me buscaron, la verdad que no. Cuando me buscaron muy fuertemente fue antes del Mundial de Rusia (2018)", dijo a CANCHA.

"Mira que me gustaría o no, es que me encantaría o no, es una cuestión que no lo sé. Yo me le di a Chivas al 100 por ciento, futbolísticamente es el amor de mi vida, es mi equipo, es un equipo en el que si daría la vida, sería por ellos, ya obviamente que entran muchísimas otras cuestiones en las cuales hay proyectos, hay situaciones, si se puede llegar a dar, que se dé", expresó.

Haces unas semanas, Hernández dijo que "jugaría gratis" en el Manchester United, lo que provocó que algunos comunicadores cuestionaran si haría lo mismo por el club en el que se formó.

"Pero ojalá que no se me juzgue por si pueda estar o no pueda estar, que se me juzgue por lo que hay y si puede haber una segunda etapa que ojalá sea estratosférica, que sea maravillosa para los dos, pero que si no la hay, que nos quedemos con la etapa que hay, en donde fui campeón goleador, debuté, fui campeón con esa institución, se llegó a una Final de Copa Libertadores.

"Entonces que muchísima gente pueda generar una narrativa en la cual soy un malagradecido o todo eso porque no regreso a Chivas, no tiene nada que ver con eso. Yo lo di todo, ellos me dieron todo al igual que yo, y ya veremos en el futuro. Tengo ahora un año para el LA Galaxy, que es la cláusula que se puede hacer válida o no para renovar un año más. Yo estoy feliz con ellos, con ese proyecto, con la mejor institución de la MLS, creo que mi futuro a corto plazo es con el LA Galaxy", remató.