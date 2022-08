Para Kiana Palacios: 'Con Dios todo es posible'

Cabo San Lucas, México.- Kiana Palacios renovó su fe y se reencontró con el gol.

La delantera no marcaba en la Liga desde el 1 de noviembre de 2021 ante Rayadas, pero en el arranque del presente torneo anotó su primer doblete en México, contra Toluca, y le sirvió para poner fin a una sequía goleadora de 8 meses en la Liga MX Femenil.

Ahora, se ha convertido en una de las máximas anotadoras del Apertura 2022 y en la mejor definidora del América, después de tres lesiones que le han dejado grandes aprendizajes.

De manera contundente ha roto esta racha y en su brazo izquierdo tiene tatuada la frase "Con Dios todo es posible" como un recordatorio para su resurrección.

"Cuando siento que no puedo hacer más, sé que con Dios puedo obtener mi fuerza, mi confianza y todo de él, y simplemente lo hago", confesó la delantera en entrevista con CANCHA.

Su segundo doblete, ahora contra Atlas, tuvo dedicatoria especial a su mamá, quien vino a visitarla desde California y cruzó más de 2 mil 500 kilómetros para verla brillar en el Estadio Jalisco.

"No ser capaz de jugar, especialmente porque me encanta jugar, afectó mi confianza, pero volver de vacaciones, ver a mi familia y seguir entrenando me hizo recuperar mi confianza y volver aquí y hacerlo bien".

Alejarse de las redes le ayuda a mantener su salud mental.

"La forma en que lo hago es estar fuera de las redes sociales, realmente no estoy mirando cosas en las redes sociales, especialmente cuando estás jugando necesitas tener una buena mentalidad todo el tiempo y me ayuda mucho", contó.

Kiana llegó hace casi un año a México proveniente de la Real Sociedad y ya avisó que vive un punto de inflexión en su trayectoria, pues con tantos está reclamando el lugar que le pertenece en la Liga.

"Todo el mundo sueña, espero seguir adelante y seguir marcando goles para salir con el campeonato de goleo".

Aportan foráneas al torneo

A cinco años de la creación de la Liga MX Femenil, Kiana aplaude la llegada de más extranjeras.

"Han traído más jugadoras de fuera de México y eso definitivamente ha elevado el nivel porque esta Liga está creciendo mucho, se está volviendo mucho más competitiva.

"La afición mexicana es muy apasionada, les encanta realmente el futbol, hay mucho apoyo pase lo que pase, cuando vamos perdiendo nos están animando", expresó la delantera americanista.

América se atreve a soñar con el título con la llegada de la ex madridista Aurélie Kaci, la recuperación de Alison González, quien marcó doblete en la victoria ante Mazatlán, después de estar alejada de las canchas desde diciembre pasado por lesión, junto a la experiencia de Katty Martínez y la reaparición de Kiana Palacios.

"El equipo está mejorando mucho y uniéndose, es muy apasionado en lo que hace (Ángel Villacampa, el DT), y realmente me gusta eso porque saca lo mejor de nosotras y sabe que podemos hacerlo mucho mejor", explicó.

Las Águilas son serias candidatas al título. Con el actual plantel que tienen se mantienen en las principales posiciones del torneo y en dos semanas tendrán un examen internacional en la Women 's Cup League, donde enfrentarán al Tottenham.