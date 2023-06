Para Raúl Gutiérrez el Tri está dormido

/ Raúl Gutiérrez

CDMX.- México se durmió en sus laureles y por ello ahora sufre en la Concacaf, a juicio del técnico Raúl Gutiérrez.

Eso sí, el "Potro" cree que se han magnificado las derrotas del Tricolor ante Estados Unidos.

En el juego de Nations League no se analizó que mientras los mexicanos venían de vacaciones los estadounidenses recién habían terminado su participación en Ligas europeas.

"El día de ayer (lunes) que ves la Final de Estados Unidos-Canadá, si a mí me dices que ese es futbol de calidad pues yo sí tendría que decirles que hay que analizar un poquito más, sí intensidad, sí velocidad, pero no futbol, y son nuestros representantes más fuertes de Concacaf.

"Lo que sí es un hecho es que México se durmió en sus laureles y el futbol es progresivo, entonces todo Concacaf ha avanzado y creo que México se quedó dormido, hay que despertarlo", expresó.

A decir de Gutiérrez, el próximo técnico de la Selección Nacional debe de conocer a fondo el balompié nacional.

"Creo que más que por la idiosincrasia, por ganarle tiempo al tiempo, tiene que estar empapado de la actualidad del futbol mexicano y que tenga los argumentos futbolísticos para romper con las actuaciones que ha tenido México.

"Lo que queda es sumar todos en pro de recuperar prestigio, nivel futbolístico y jerarquía, que es por lo que todo mundo está muy sentido", expresó.

Sin continuidad en procesos

La debacle en Selecciones Nacionales también se explica, a juicio de Raúl "Potro" Gutiérrez, por la falta de continuidad en los procesos y en los cambios generacionales que el futbol exige.

"Siempre pasa por muchos factores, creo que los equipos ganan o fracasan cuando todas las partes involucradas hacen bien su chamba, es un poquito de todo y en este sentido lo único que podría hablar a favor de Cocca es que no le dieron el tiempo para desarrollar un proyecto.

"Creo que esta administración heredó muchos problemas que se dieron cuando terminó el 2016, que ahí nunca se realizó un cambio generacional tal cual, han cambiado dos administraciones que no cuidaron ese aspecto y desgraciadamente hoy también se está pagando ese precio, creo que hoy eso que pasó en 2009 que hubo un cambo administrativo, sale Néstor de la Torre, pero después llega un tipo muy inteligente que es Héctor González Iñárritu y le dio consecución a eso que empezó Néstor, no llegó y cambió todo: entrenadores, metodología, y culminó con un par de Finales Sub 17, un tercer lugar Sub 20 en el Mundial, la medalla de oro en Londres, el Centroamericano en 2014, entonces creo que ese concepto se rompió en 2016 y desgraciadamente no se le dio consecución ni para el 2018 ni para el 2022", mencionó.