¡Para talla Mundial! Martino opta por dejar fuera a Láinez de #CopaOro2019

Se terminaron las dudas sobre el rol que tendrá Diego Láinez en selecciones nacionales en verano. El técnico Gerardo Martino decidió que el jugador del Real Betis tenga actividad en el Mundial Sub 20 y no con la selección mayor que disputará la Copa Oro.



Consciente de los pocos minutos que el jugador surgido del América ha tenido con el Betis, el "Tata" Martino decidió no considerarlo para el equipo que jugará el torneo de la Concacaf, ya que no sería uno de los jugadores principales de su esquema.



Mandarlo al mundial Sub 20, que se celebrará en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio, será el escenario perfecto para lucir su calidad y ayudar al equipo dirigido por Diego Ramírez.