Para Zague faltan ídolos e identidad en el América

Ciudad de México.- ¡En el América falta identidad!

El máximo goleador en la historia del club, Luis Roberto Alves Zague, prendió la mecha de cara al Clásico Nacional.

"¿Dónde están los ídolos?", se pregunta Zague, quien vivió en una época en la que sobraban referentes como sus admirados Alfredo Tena y Cristóbal Ortega, y otros como Héctor Miguel Zelada, Antonio Carlos Santos, Cuauhtémoc Blanco y una extensa lista.

"Antes había más identidad. Hoy veo que hay muchos jugadores que han llegado y muchas veces no entienden o hasta le da lo mismo, es la sensación que tengo, enfrentar a Chivas lo toman como un partido más.

"¡Es mentira!, no puede ser un partido más, es trascendental en todas las gestas que quiera ver uno: a nivel de directiva, cuerpo técnico, jugadores, aficionados, de todos", dijo a CANCHA el icónico 17 de las Águilas.

Tantos eran los íconos azulcremas que al propio Zague le tocó transmitir esos valores que él traía desde la cuna (por su padre José Alves Zague), pero que también le inculcaron Ortega y Tena.

"Sus mensajes eran muy claros en ese sentido: es el partido más esperado, en el que más nos preparamos, no tanto en el aspecto físico, porque debe de ser constante en cada jornada, sino sobre todo mental porque no se podía perder el Clásico contra Chivas.

"Después, uno trató de dar continuidad en las nuevas generaciones; ser como un guía de la siguiente generación que fueron los Cuauhtémoc, los Villa, los Lara, Sánchez Yacuta, y después hicieron su propia chamba", comentó.

Esa cadena de liderazgo se diluyó al paso de los años.

"Había tantos referentes y tanta pasión. Tan es así que las famosas campales, las 2 peleas más recordadas, se derivan de eso porque ya traían muchas cosas que arrastraban de muchos años y que desencadenó esa famosa batalla campal. La de 86-87, que ya la pude vivir, por ese amor y cariño que todos los jugadores tanto del América como del Guadalajara trataban de transmitir a sus respectivas instituciones", lanzó.

La facilidad con la que los futbolistas cambian de camiseta y la ausencia de canteranos son otros de los motivos por los que Zague cree que el Clásico se ha demeritado un poco.

'Era impensable cambiar playeras'

En los Clásicos, el América tenía bien claros los códigos, por eso era impensable intercambiar playeras con el archirrival o charlar como si nada, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.

"A mí no me gustó y creo que es un mensaje equivocado que se envía a los aficionados, que son los que más sufren", expresó Zague, el máximo goleador en la historia azulcrema, con 192 tantos.

"Tal vez tú como jugador dices me 'da lo mismo y no importa, la semana que viene tengo otro partido y mi vida sigue', pero el aficionado que apostó algo y que con tanto amor y pasión estuvo defendiendo a su equipo en su entorno natural, en su trabajo, en su casa, en la escuela, pues ellos son los que sufren las consecuencias cuando su equipo pierde el Clásico. Creo que fue una falta de sensibilidad, no creo que haya sido intencional, pero debían hacer eso en el vestidor".

Futbolistas como Oribe Peralta, Uriel Antuna, Jorge Sánchez, Sebastián Córdova y Alonso Escoboza intercambiaron playeras luego de la caída de Chivas 1-0 ante el América, el torneo anterior.

"Por más que quieran verlo de manera natural y que somos profesionales, esos profesionales mueven y generan muchos sentimientos en una gran cantidad de población, en este caso los aficionados que son los que más disfrutan y gozan o sufren cuando su equipo gana o pierde", dijo.

Ve jugadores convencidos

A más de uno no le gusta cómo juega el América de Santiago Solari, pero Zague cree que está cumpliendo.

"El de Solari hoy en día es un equipo que juega sencillo, práctico, coincido en que es muy efectivo, y creo que se debe aceptar hasta cierto punto, porque está llegando.

"En el América sí hay que ganar y gustar, ahorita tal vez no esté gustando, se está ganando, eso hace que el ambiente sea más favorable. Hoy el América sólo está ganando, no diría que juega feo, porque gana y es práctico, es sencillo y ordenado y los jugadores están convencidos", apuntó en charla con CANCHA.

Zague confiesa que le gustaba cómo jugaban las Águilas de Piojo Herrera, claro, las de la primera etapa, pues en la segunda dice que jugaban "como café de cualquier cafetería, ya sea descafeinado o aguado".

Giovani queda a deber

En el América se acabó la era de las grandes bombas; la más reciente de ellas nunca detonó.

"Giovani ha quedado a deber. No es el Giovani que todos los americanistas estábamos esperando. Llegó con esas expectativas de ser un referente y volvemos a lo mismo, ese ídolo que el americanismo siempre quiere tener y ver, están ávidos de encontrar un jugador referente e importante, pero tampoco me asombra o me causa un sentimiento de rareza porque han pasado muchísimos futbolistas a lo largo de la historia que venían con un cartel muy grande y no pudieron triunfar en el América", dijo Zague a CANCHA.

Destacó las peculiaridades del club azulcrema, cuya sola existencia motiva a sus rivales.

"Si el jugador que llega al América no está consciente de eso y no entiende y cree que va a ser nada más con el nombre del América, con el entorno, que es muy seductor y muy agradable, pero solo cuando haces bien las cosas, entonces obviamente se va a ahogar y no va a poder dar ese ancho y ese 'Do de pecho' que todos esperan de él, y creo que en ese sentido es lo que ha pasado con Giovani", dijo.