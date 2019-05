Pareja de Curry, arrepentida por su busto

Ciudad de México.- La pareja de Stephen Curry, Ayesha Curry, se mostró arrepentida de haberse operado su busto, luego de que no esperaba un resultado desfavorable.

La mujer del jugador de la NBA reveló que decidió operarse porque sufría una depresión postparto. Esperaba que los levantaran, pero no contaba con el tamaño.

"No me di cuenta en ese momento. Después de tener a Ryan estuve luchando un poco contra la depresión posparto, que se demoró un tiempo... Así que tomé una decisión apresurada. La intención era simplemente que los levantaran, pero salí con… más grandes que no quería”, mencionó para el sitio TMZ.

Ayesha afirmó que “me hicieron el trabajo de pecho más fallido en la faz del planeta” y aseguró que nunca volvería a hacer algo parecido.

El día de ayer, Stephen Curry realizó nueve triples y anotó 36 puntos para que Golden State arrollara 116-94 a los Trail Blazers de Portland en el primer partido de la final de la Conferencia del Oeste.

Curry encestó 12 de 23 tiros para su cuarta actuación de 30 puntos en esta postemporada.