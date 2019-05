Parral en la mira

Chihuahua.- En una situación poco conocida para los Mineros, Parral visita este jueves el Estadio Monumental Chihuahua para visitar a los Dorados, en uno de los clásicos del beisbol estatal.

Pero los Mineros llegan a la capital sin victorias tras dos series, algo que los Dorados quieren aprovechar.

“Esperemos que después del fin de semana ellos estén 0-9”, dijo Alejandro Pineda, quien conectó cinco cuadrangulares la serie pasada en Camargo y es el líder de vuelacercas del torneo 2019 “Ángel ‘Bucky’ Pérez” de la Liga Estatal de Beisbol. “Tenemos que presionarlos, ponernos arriba en el marcador pronto, que ellos tengan que estar atrás desde el principio”, añadió.

Pineda pegó sus cinco cuadrangulares de forma consecutiva, cuatro el sábado y uno más el primer turno del juego del domingo.

“Se me dieron las cosas, no es que lo estuviera buscando, estuve viendo bien la pelota, elegí los pitcheos buenos y salió todo, afortunadamente”, dijo el primera base.

Sin embargo, sabe que a partir de esta serie, los pitcheos van a a ser más difíciles para él, pues pocos equipos querrán retarlo, sobre todo con hombrs en las bases.

“Estoy listo para lo que se presente, si me pitchan muy difícil y me dan bases por bolas yo las voy a tomar, no tengo problema con eso, lo importante es ayudar al equipo y seguir produciendo”, añadió durante la práctica de este miércoles.

El juego de este jueves dará inicio a las 19:30 horas. Este jueves también empieza la serie de Rojos de Jiménez ante Manzaneros de Cuauhtémoc, Soles de Ojinaga en casa ante los Algodoneros de Delicias y los Indios de Juárez de visita en contra de los Venados de Madera.

El viernes comienza la serie restante con los Faraones de Nuevo Casas Grandes de visita en el estadio Alonso Ronquillo, casa de los Mazorqueros de Camargo.