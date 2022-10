Parte de un sueño

Cuando ya se había resignado a no jugar en nivel profesional, por obra del destino el lanzador chihuahuense Andrés Ledezma Galaz llegó a probarse con los Pericos de Puebla y el miércoles por la noche hizo su debut en la Liga Invernal Mexicana de beisbol.

Nacido en Nuevo Casas Grandes en 13 de diciembre de 1999 y pitcher de los Indios de la UACJ, Ledezma pudo cumplir el sueño que se forja año con año en cada pelotero desde que da sus primeros pasos sobre el diamante en las ligas infantiles.

“Empecé a jugar cuando tenía seis años allá en Nuevo Casas Grandes con Alfredo Durán, me acuerdo que me llevaban mi abuelo y mis papás. Después, cuando tenía ocho años fui con Rolando Zúñiga y hasta la fecha sigo con él, durante el Estatal fue mi entrenador personal”, dijo Ledezma vía telefónica desde Puebla.

Antes de lanzar desde la lomita de las responsabilidades, Ledezma jugaba con segunda base y así llegó a los 17 años a esta frontera.

“Primero era segunda base, a los 17 años llegué a Juárez y ahí ‘Teco’ Flores me descubrió como pitcher”, recordó el serpentinero de 22 años, quien este año defendió los colores de los Faraones de NCG en la Liga Estatal.

El miércoles se puso en marcha la Liga Invernal Mexicana (LIM) y los Pericos volaron a la Ciudad de México para enfrentar al combinado de Diablos-Guerreros en el Estadio Alfredo Harp Helú. Con un jonrón solitario de Rigoberto Terrazas en la parte baja de la octava entrada, los capitalinos derrotaron 6-5 a la novena poblana.

Ledezma relevó al pitcher abridor y logró sacar la entrada de debut ante los Diablos-Guerreros.

“Me sentí muy feliz, al principio un poco nervioso, pero después del primer out me calmé, esto es beisbol donde estemos”, dijo el pitcher chihuahuense.

Estudiante de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, Ledezma llegó a la UACJ más por cuestiones académicas que deportivas.

“Ya cuando estaba ahí supe que había equipo de beis, entonces Rolando conoce al ‘Teco’ y me recomendó con él como segunda base, pero allá me probaron como pitcher y desde entonces nada más juego esa posición, que me gusta más la presión, la adrenalina que se siente al momento de lanzar”.

Por ahora, Andrés Ledezma buscará consolidarse en la Liga Invernal con la meta de llegar a jugar también a nivel profesional en el verano y si se pude llegar más lejos mucho mejor.

“A todos los niños que gustan del beisbol decirles que la base del éxito es entrenar, entrenar, entrenar, el que no entrena no tiene éxito”, concluyó el pelotero neocasagrandino.

Conózcalo

Nombre: Andrés Ledezma Galaz

Fecha de nac.: 13 de diciembre de 1999

Lugar de nac.: Nuevo Casas Grandes

Edad: 22 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 91 kg