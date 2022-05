Pasa asistente Díaz del Futbol 7 a Qatar 2022

CDMX.- Siempre que Karen Janet Díaz Medina levanta su bandera, no hay rastro de duda en sus gestos.

En un futbol en el que hace no mucho algún jugador estelar mandaba a las árbitras a lavar platos, la asistente no mueve un solo músculo facial al señalar un fuera de lugar. En una actividad en la que se juegan millones de dólares como para perdonar algún error, la aguascalentense conquistó espacios por su determinación y precisión.

Karen Díaz es parte de la primera comitiva arbitral femenina que trabajará en una Copa del Mundo varonil de la FIFA, la de Qatar.

Ingeniera agroindustrial de profesión, tiene la virtud que requiere todo asistente arbitral: nunca duda.

"Yo trabajaba en una cancha de Futbol 7. En ese momento, no llegó el árbitro designado para un partido, así que el que estaba en la administración voltea y dice '¿quién se quiere meter?', y yo dije 'pues yo', y ya. Me metí a arbitrar, me gustó mucho, me acuerdo que me pagaron 55 pesos", narró en una charla con la FMF.

Esa fue la génesis que hoy la tiene en Qatar. Cuando comience la Copa del Mundo, Karen Díaz tendrá 38 años y una larga experiencia en competencias varoniles, como los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, el Premundial Sub 20 de la Concacaf en 2018 y el Sub 17 en 2019, la Final del Guardianes 2020 entre León y Pumas y la del Guardianes 2021 que encaró a Cruz Azul y Santos; hasta el Clásico Nacional figura en su currículum.

Alguna vez, Karen incluso fue compañera de Mónica Vergara (actual directora técnica del Tricolor femenil) en la Selección Mexicana. La vida la guió por otros derroteros, que de todas formas culminaron con el balón como pretexto.

"A diario trato de ser consciente de que se me ha dado la oportunidad de ser la primera árbitra que tiene incursiones en grandes partidos, en grandes torneos", confesó.

CONÓCELA

Karen Janet Díaz Medina

Nació en Aguascalientes, Aguascalientes

Edad: 37 años (10/11/1984)

Debut: 2009

Debut en Liga MX: 2016

Gafete FIFA: 2018