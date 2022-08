Pasa Fernando Ortiz de héroe a villano con América

CDMX.- De 11 partidos sin perder a una victoria en sus últimos 10 juegos, así de radical ha sido la era de Fernando Ortiz en el América.

A unas horas de enfrentar al LAFC en el enésimo amistoso del club en dos semanas y de regresar a la Liga MX para duras pruebas (Juárez, Pumas, Pachuca y Cruz Azul), el técnico no sólo encara un desafío táctico ante Gareth Bale, Carlos Vela y Giorgio Chiellini sino también uno moral para apaciguar a la inconforme afición.

En su transición del sótano a las Semifinales del Clausura 2022, todos querían abordar la "Tanoneta", cuando era interino. Ahora, ratificado como DT, el #FueraTano es el clamor en redes sociales.

La Liga MX mide el músculo una vez más contra la MLS. México mandó a sus dos equipos más representativos, América y Chivas, con una historia gigantesca y un presente diminuto ya que con 4 y 5 puntos respectivamente (Guadalajara con un partido más), marchan en la decimoquinta y decimocuarta posición, respectivamente, en el Apertura 2022.

Ricardo Cadena también vive un infierno. Hace unos meses era considerado un bombero de lujo por las cinco victorias consecutivas que catapultaron al Rebaño a Cuartos de Final, pero desde esa instancia ya suma nueve partidos sin triunfo, ocho de ellos de corte oficial. Hoy enfrenta al LA Galaxy en la Leagues Cup Showcase.

El "Tano" Ortiz tiene siete juegos oficiales sin ganar más los tres amistosos contra Chelsea, Manchester City y Real Madrid; este miércoles encara otro duelo de esa índole cuando se mida al LAFC, en el Estadio SoFi, en California.

Las críticas también han quemado a los directivos Santiago Baños y Ricardo Peláez, por dar continuidad a estos proyectos.

"No sé a quién se refiere con el #FueraTano y en dónde... Ah, bueno, estar en un club tan grande y de tal dimensión a nivel de las redes sociales, imagina si me pongo a pensar de las inconformidades o de la manera en que me pueden llegar a decir o a aconsejar en redes sociales, ese es el resumen que puedo decir, mi cabeza está centrada en el día de mañana (hoy) y no salir del enfoque de lo que es Juárez.

"El resto, comparto, pero a la vez tengo mi opinión con todo ese tema, es parte dé al estar en una institución tan grande como lo es América; mi cabeza está tranquila, mi cabeza sabe lo que quiere y mi cabeza sabe que hay que pensar en Juárez", respondió el "Tano".