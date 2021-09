Arnoldo Gaytán

Pasión de golfista

Arnoldo Gaytán/ El Diario

Atrapado en las ultimas cuatro décadas en un deporte retador y competitivo por excelencia, es cómo ha vivido su gran pasión por el golf, el chihuahuense Alejandro Delgado Kalisch, último ganador de la prestigiosa estatuilla del “Golfista de Oro”.

“Es una de las disciplinas más bonitas donde no necesitas tener un referee o un árbitro para poder jugarlo, tú eres tú propio juez y además por ser un deporte retador y competitivo, enseña mucho el carácter de las personas”, dijo el segundo y actual ganador de la anhelada estatuilla hecha de 50 centenarios.

Alejandro dejó grabado su nombre con letras doradas en la historia de uno de los torneo de mayor relevancia y tradición al ganarlo hace seis años y culminar con ello la segunda etapa del certamen en el 2015.

“Yo venía arrastrando triunfos en el 2002 y 2011 por lo que me faltaba solo una edición más para consumar la hazaña y recuerdo muy bien que me preparé de la mejor forma con gimnasio, aeróbico y bicicleta de montaña y me dio resultado al darme las piernas necesarias para llegar al último hoyo donde yo ya sabía que venia ganando y requería dejar el resto y para mí sorpresa mi primero y segundo tiro los hice perfectos”.

El ‘Golfista de Oro’ inició en 1972 en el club Campestre de Chihuahua y su primera etapa concluyó con el triunfo personal por tercera ocasión del juarense Juan Quevedo en el año de 1986.

Asimismo ‘Alex’ confesó que a principios del presente año libró una de sus más grandes batallas al estar al borde de la muerte tras enfermar de COVID y a lo cual agradece a Dios la oportunidad de seguir con vida para disfrutar de su familia, trabajo y su gran pasión que es jugar golf.

Cabe mencionar que durante más de 30 años, Delgado Kalisch es el ‘greenkeeper’ que da mantenimiento y funcionamiento óptimo al extraordinario campo de golf del club Campestre de Chihuahua.

Lo que dijo…

“Dicen que sí quieres conocer a una persona, invítalo a jugar 18 hoyos y ahí te vas a dar cuenta de cómo es”.

El dato:

Es el segundo y último ganador en los 49 años del ‘Golfista de Oro’ hazaña lograda en el 2015.

De Cerca:

Nombre: José Alejandro Delgado Kalisch

Edad: 54 años

Fecha de Nac: 29 de julio 1967

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 90 Kgs

Estatura: 1.78 Mts

Disciplina: Golf

Club: Campestre

Experiencia: 41 años