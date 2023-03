Patadas que valen podio 

Eduardo Morán / El Diario

Alexis Rojas ganó medalla de oro y Alyson Acosta consiguió la plata en el torneo internacional U.S. Open de Taekwondo, que se celebró en Las Vegas, Nevada, el pasado fin de semana, siendo los únicos medallistas entre los chihuahuenses que asistieron al evento.

“Este torneo, Abierto de Estados Unidos, es muy conocido a nivel mundial, es el US Open de Las Vegas y alberga a más de 50 países cada año”, comentó Carlos Castillo, sensei de la Academia Fight Club, donde entrenan Alexis y Alyson.

“Alexis Rojas quedó campeón absoluto en la división -65 kilogramos, categoría Cadete, y por otro lado Alyson Acosta en -44 kilogramos Cadete quedó subcampeona”, agregó Castillo.

Apenas el lunes regresaron a Juárez los dos atletas, y de inmediato volvieron a los entrenamientos porque en dos semanas Alexis competirá en los Regionales Conade que se celebrarán en Tijuana, mientras que Alyson está en espera de que se lance la convocatoria para el Abierto Internacional de México.

Castillo comentó que también recibió ya la carta por parte de la Federación Mexicana de Taekwondo en la que le piden a Marlon Vega, de la categoría Cadete -33 kg, para que se concentre a partir de la próxima semana en Aguascalientes como parte de la preparación que tendrá rumbo al Mundial que se celebrará en Bosnia en agosto próximo.

“Fui a Las Vegas, me fue bien, quedé como campeón de la categoría de -65 kg, que es en la categoría que normalmente peleo. Me sentí fuerte y también más pequeño que los otros porque aprendí que me veo alto, pero no soy el más alto. El de Jordania era más alto que yo”, compartió Alexis Rojas.

De 13 años de edad, Alexis señaló que en su primer combate enfrentó al representante de Jordania y en el segundo, por el oro, al de Estados Unidos.

“El primero sentí como que estaba peleando contra Osvaldo, que es alguien que entrena aquí con nosotros y el segundo ya había peleado con él, así que ya más o menos sabía qué hacer.”

Para la competencia Regional de los Juegos Conade, Alexis tendrá dos sesiones de entrenamiento al día los siete días a la semana.

“Ahora a estar en peso y correr todos los días para tener buena condición y no cansarme, así que hacer dieta otra vez, mentalizado en Tijuana porque es la próxima competencia; correr y más dieta, dejar de comer todos los postres”, agregó el atleta fronterizo.

Alyson, subcampeona en Las Vegas, tuvo cuatro combates, el último por el oro contra la representante de Francia.

“Esta vez hice cuatro peleas, la más difícil fue la final porque las anteriores fue contra USA y esta vez fue contra Francia y encontrarme con una peleadora de tan lejos de aquí fue como enfrentarme con un estilo de pelea que nada qué ver”, dijo Alyson Acosta, de 13 años de edad.

La juarense agregó que le faltó uno que otro detalle en cuanto a la guardia, así como saber pelearle mejor a la niña francesa. Por eso, después de un torneo, ve los videos de sus combates para detectar fallas y tratar de corregirlas.

“Se lo dedico sin duda a mis padres y a mi profe porque son los que más me han apoyado; a mis padres por todo el apoyo porque no fue un viaje tan bonito, fueron 12 horas de camino, y a mi profe por siempre creer en mí y pues por todo el apoyo”.

Conózcalos

Nombre: Alexis Fernando Rojas Varela

Fecha de nac.: 19 de marzo de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 13 años

Estatura: 1.76 m

División: -65 kg

Nombre: Alyson Acosta Ibarra

Fecha de nac.: 11 de diciembre de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 13 años

Estatura: 1.60 m

División: -44 kg