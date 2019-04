Paul Aguilar disfruta de sus 400; sin rencor a Osorio

Ciudad de México.- Paul Aguilar, defensa del América, cumplirá 400 partidos en Primera División este domingo cuando las Águilas visiten al Toluca en el Estadio Nemesio Díez. Dicha marca fue un pretexto para que el zaguero retrocediera en el tiempo y hablara de lo que ha sido su carrera hasta el momento.

"Haciendo memoria, uno de chiquito siempre soñó con participar. Hoy que ya está acá, uno siempre quiere ganar cosas, mantenerse en la élite. No me arrepiento de nada, todas las cosas las he disfrutado a mi modo de ver la situación dentro del futbol, dentro de la vida. Me deja contento el que hoy estemos aquí pudiendo decir que estoy por cumplir 400 partidos, que he conseguido las cosas que he conseguido, pero más allá de eso, es agradecer a la gente que estuvo para poder estar donde estoy”, agregó Aguilar, quien aceptó haber tenido ofertas de equipos europeos durante su trayectoria.

Aunque el futbolista mexicano aseguró que a sus 33 años todavía tiene “mucho que dar”, reveló a quién le gustaría cederle la lateral derecha del equipo americanista cuando él ya no esté. En ese mismo sentido, confesó estar en constante comunicación con todos los jugadores menores de la institución.

"Trato de siempre platicar con ellos. Esperando que ellos puedan de una u otra forma tomar lo mejor. Jorge (Sánchez) llegó acá y le comentaba que él tenía que ser el que se quedara con este lugar, también reconociendo que la edad va pasando. Me parece que todo va a depender de lo que deje de hacer dentro de la cancha, va a ser una competencia muy fuerte por el puesto”, declaró este jueves el defensor, quien también compartió su intención por retirarse en el América.





SELECCIÓN MEXICANA

En el tema de la Selección Mexicana, Aguilar no le guarda rencor al exentrenador Juan Carlos Osorio por no haberlo llevado al que hubiera sido el tercer Mundial de su carrera, tampoco a algún otro técnico por no considerarlo. Así mismo, dejó abierta la puerta del Tricolor para futuras convocatorias.

"Yo hago mi trabajo y ya ellos tienen la última decisión, cada técnico tiene su forma de ver el futbol y a sus jugadores. A la selección nunca la voy a dar por cerrado, siempre va a ser un orgullo para mí poder representar, si hay oportunidad de ir, yo con gusto”, afirmó el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.













Con la frase: “asignaturas pendientes no tengo”, Paul dejó en claro que se siente a mano con el futbol. No obstante, si tuviera que elegir un sueño pendiente por cumplir, le gustaría ser el jugador “más ganador en la historia del futbol mexicano”.

Su objetivo no luce descabellado. Hasta ahora acumula cuatro títulos de Liga MX, cinco de Concachampions, una Copa MX y otra Sudamericana. Actualmente, es uno de los tres jugadores que han ganado Liga, Copa y Conchampions con las Águilas. Mario Pérez y Carlos Reinoso son los otros dos.

"Llegué con más campeonatos que Chivas y hoy puedo decir que hemos conseguido más campeonatos que ellos”, indicó, en referencia a las 13 estrellas con las que cuenta el cuadro azulcrema, sobre las 12 que tiene el Rebaño.

De ganar el próximo domingo ante el Toluca en el partido 400 de Paul Aguilar en Primera División, el América llegaría a 26 puntos y estaría muy cerca de asegurar su lugar en la liguilla del Clausura 2019. De esa forma, Paul podría pelear por un campeonato más.