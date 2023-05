Paunovic le pone palomita a sus Chivas

Monterrey, México.- Veljko Paunovic le puso una palomita a sus Chivas en el primer episodio de la Final del Clausura 2023.

Luego del 0-0 ante los Tigres en el Universitario, el pastor serbio sabe que el domingo, en el AKRON, la historia tendrá que ser otra si quiere conseguir el título 13 de Liga para los rojiblancos.

"Primer objetivo cumplido: no encajar gol. Segundo objetivo: marcar el gol, no cumplido. Tuvimos un par de oportunidades, la más clara la del "Cone" (Brizuela), el desgaste es tremendo, el trabajo del grupo es fantástico, todos sabemos lo que nos jugamos. Primeros 90 minutos no completamente satisfechos, pero importante no encajar gol.

"El partido se puede decidir en una jugada y eso en las Finales es clave, mantenerse firme, mantenerse fuerte mentalmente, esperar tu oportunidad, crear problemas y ser muy listo en cuanto a cuándo y en qué momento abrirse e ir por el partido", comentó Paunovic, tras la Ida.

El estratega destacó el trabajo de su equipo, sin explicar lo que buscaba nuevamente al colocar al "Pocho" Guzmán como delantero.

"Me gustó el orden, la perseverancia de cumplir con el trabajo, con el planteamiento, los cambios estuvieron fantásticos, ayudaron mucho, me gustó el compromiso y determinación, ahora toca la otra parte, marcar y ganar.

"Tengo razón y motivos por los que jugamos de esta manera, que no pienso desvelar, hay que tener las cartas cerca del pecho. Tengo sensación de que todos esperaban que fuera otro partido, la gente se tiene que preparar para el segundo partido, estamos con un resultado, no digo que fantástico, pero que nos da para construir encima de esta actuación, vamos a estar listos para el domingo", sentenció el timonel.

Por otro lado, el director técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, también aplaudió el trabajo de los felinos.

"La serie está abierta. Fuimos superiores, el rival vino a buscar ese resultado que le permitiera seguir en carrera, creo que se llevó demasiado premio, pero respeto el planteamiento y la forma de jugar de Chivas y apostó por eso a que no le hiciéramos goles. Allá tenemos que salir lo mismo que con Rayados, ir a ganar y a hacer un gol", dijo.