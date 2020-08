Pega virus a figuras de la Liga MX

Reforma

Ciudad de México.- El Covid-19 ya fauleó a varios de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX.

Figuras como Nahuel Guzmán, Alexis Vega, Ángel Mena, Vincent Janssen, Fernando Navarro y Jesús Gallardo son algunos de los futbolistas que han causado baja debido al nuevo coronavirus.

La pandemia le ha dado, además, una fuerte zancadilla al espectáculo, tanto como a los equipos.

El caso más sonoro y reciente es el de Nahuel Guzmán. El "Patón" contrajo Covid-19. Su suplente también se contagió. No había porteros disponibles en la Sub 20, así que los Tigres sacaron del retiro a Gustavo Galindo, a quien dieron de baja tras el Clausura 2020 y el cual no jugaba desde marzo. Perdieron el domingo con Toluca.

Sin Alexis Vega las Chivas sufrieron. Bajas como las de Fernando Beltrán y Uriel Antuna fueron significativas, pero no tanto como las del hombre que marca diferencia en el ataque rojiblanco. Faltó él (por Covid-19) y al Guadalajara se le escaparon 8 puntos.

Jesús Gallardo es un especialista por la banda izquierda y Vincent Janssen, delantero cuya fortaleza física le hace honor al apelativo "Toro", se han perdido juegos con Rayados.

A Monterrey le ha salido caro el cumpleaños 30 de Hugo González, y un poco a los Tigres ya que también se contagió el amigo del guardameta, Diego Reyes.

Ángel Mena tampoco ha podido sacarse la espina tras sus múltiples fallas con León al inicio del torneo, mientras que Nicolás Sosa "Nickiller" jugó más en la eLiga MX de lo que lo ha hecho en el torneo real, debido al Coronavirus.

Julio César "Cata" Domínguez ve a la distancia a su Cruz Azul justo en su torneo número 30 como cementero en la Primera División.

Apenas se han disputado 5 jornadas del Guardianes 2020, pero el Covid-19 ya le metió más de una zancadilla a sus protagonistas.

Los DTs también sufren

Luis Fernando Tena no olvidará la pandemia de Covid-19.

El técnico, de 62 años, no solo padeció la enfermedad, sino que no contó durante el inicio del Torneo Guardianes 2020 con varios jugadores estelares, contagiados también.

Hoy, El "Flaco" está desempleado.

Tena no pudo ingeniárselas sin Alexis Vega, Fernando Beltrán y Uriel Antuna. Hasta perdió a Oribe Peralta, más allá de que su rol es muy secundario.

Ayer se reveló que Diego Cocca, sustituto de Rafael Puente en el Atlas, tendrá que

someterse a una segunda prueba, pues la primera deja abierta la posibilidad de ser positivo.

La libran, los clubes por ahora

La Liga BBVA MX regresó en uno de los momentos más álgidos de la pandemia, pero hasta ahora no son demasiadas las bajas por Covid-19 en la Primera División.

De hecho, en categorías varoniles (incluyendo equipos juveniles y miembros de los staffs), los equipos apenas han reportado 57 casos de coronavirus desde el 24 de julio que arrancó el Guardianes 2020.

Previamente, desde el 17 de marzo en el que el presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, anunció su positivo, se habían registrado 87 casos en cuadros de varones.

La Liga MX fue muy cuestionada por el regreso en pleno pico de la pandemia, sobre todo porque incluso el duelo inaugural (Mazatlán vs. Puebla, programado originalmente para el 23 de julio) tuvo que reprogramarse.

La situación, hasta ahora, ha sido controlada.

Santos y Cruz Azul fueron los dos equipos más golpeados por la pandemia previo al torneo, pero para su fortuna, durante el Guardianes 2020 han podido estar en paz.

Hubo quien incluso vinculó los múltiples contagios en el club lagunero (15 hasta el 22 de mayo de 2020), a las causas de la cancelación del Torneo Clausura 2020.

Pero desde que la competencia arrancó el 24 de julio hay otros cuadros que han sido más afectados, como las Chivas, que por ahora ya no reportan más contagios.

Todos los contagios

FC Juárez

Equipos varoniles: 35*

Equipos femeniles: 0

Total: 35

Cruz Azul

Equipos varoniles: 14

Equipos femeniles: 14

Total: 28

Santos Laguna

Equipos varoniles: 19

Equipos femeniles: 6

Total: 25

León

Equipos varoniles: 10

Equipos femeniles: 3

Total: 13

Mazatlán

Equipos varoniles: 10

Equipos femeniles: 2

Total: 12

Atlas

Equipos varoniles: 10

Equipos femeniles: 2

Total: 12

Chivas

Equipos varoniles: 8

Equipos femeniles: 3

Total: 11

Rayados

Equipos varoniles: 7

Equipos femeniles: 2

Total: 9

Puebla

Equipos varoniles: 4

Equipos femeniles: 5

Total: 9

Tigres

Equipos varoniles: 5

Equipos femeniles: 3

Total: 8

Toluca

Equipos varoniles: 7

Equipos femeniles: 0

Total: 7

Pumas

Equipos varoniles: 4

Equipos femeniles: 3

Total: 7

Necaxa

Equipos varoniles: 6

Equipos femeniles: 0

Total: 6

América

Equipos varoniles: 3

Equipos femeniles: 0

Total: 3

Gallos Blancos

Equipos varoniles: 1

Equipos femeniles: 0

Total: 1

San Luis

Equipos varoniles: 1

Equipos femeniles: 0

Total: 1

Pachuca

Equipos varoniles: 0

Equipos femeniles: 0

Total: 0

Xolos

Equipos varoniles: 0

Equipos femeniles: 0

Total: 0

Notas:

Solo se reportan contagios reconocidos por la Liga BBVA MX

El conteo incluye tanto jugadores y jugadoras como miembros de los staffs de los clubes.

En los reportes por categoría puede haber contagios de mujeres en el conteo de equipos varoniles y viceversa, considerando positivos en los staffs.

*Juárez tiene ese número de casos al revelar ya a 24 contagiados en sus fuerzas básicas.

Contagios de ayer: 0

Contagios acumulados: 187

Equipos varoniles: 144

Equipos femeniles: 43