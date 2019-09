Pelea de Golovkin genera distancia entre ‘Canelo’ y De la Hoya

Ciudad de México.- El plan que tiene Oscar de la Hoya de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez por tercera ocasión con Gennady Golovkin está creando un distanciamiento entre el promotor y el boxeador.

Al peleador mexicano poco le motiva subir de nuevo al encordado para conceder la revancha a "GGG", luego de que en septiembre del año pasado lo derrotó. Hace unos días De la Hoya declaró que el tercer capítulo de la rivalidad Canelo vs GGG se llevará a cabo en 2020, a lo que el tapatío respondió ayer:

"No sé qué trae en la mente Óscar [De la Hoya], dice cosas que no debe decir o habla por los que no debe hablar. Eso no puede pasar ahora, porque primero tenemos un combate muy peligroso", señaló Álvarez.

El tapatío enfrentará el 2 de noviembre a Sergey Kovalev en una pelea en la que subirá dos divisiones para buscar el cetro semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que sería el cuarto título para él.

Canelo firmó a finales del año pasado un contrato con el sistema de streaming DAZN por 350 millones de dólares, a cambio de la transmisión de 11 peleas. DAZN busca recuperar parte de la inversión con un tercer combate entre Álvarez y "GGG".

Pero el mexicano prefiere no pensar en eso por ahora y concentrarse en Kovalev, un boxeador más grande y fuerte que él.

"Él era un peleador de cuatro o seis rounds, me da gusto que haya llegado a donde ha llegado, y ahora nos toca compartir el cuadrilátero. Es una gran peleador y será una batalla difícil para mí", sostuvo el tapatío.

El MGM Grand será el recinto que albergue la batalla entre este par de gladiadores, un escenario que ya no es habitual para Canelo, pero que ahora retoma porque la T-Moble Arena tiene un compromiso de hockey.





Fuente: www.elimparcial.com