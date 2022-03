Peligra Mundial para Donovan Carrillo... por sus patines

Guadalajara, México.- A un día del comienzo del Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, Francia, el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo no ha recibido la maleta en la que transporta sus patines.

A través de su cuenta personal de Instagram, el deportista que regresó a México a unos Juegos Olímpicos en esta disciplina invernal en Beijing 2022, compartió su preocupación debido a que el equipaje que documentó no ha llegado a su destino, pese a que él y su entrenador Gregorio Núñez arribaron a la ciudad francesa hace cuatro días.

"Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines", escribió el patinador de 22 años de edad.

Donovan se ha perdido de los entrenamientos oficiales en pista de hielo, pero se mantiene optimista trabajando otro tipo de ejercicios, esperando que su maleta aparezca antes del 24 de marzo, fecha en la que está agendado el Programa Corto de la categoría masculina.

"De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud", agregó.

Del 21 al 27 de marzo de 2022, la Sud de France Arena albergará los Campeonatos Mundiales donde el patinador jalisciense espera mejorar el puesto 22 que consiguió en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno en febrero.