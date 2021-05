Pelotero juarense Edwin Vega apunta al Estatal 2021

Cortesía

Si bien fue algo frustrante y decepcionante no haber podido competir los dos últimos años en la Universiada Nacional, el deportista de la UACJ Edwin Vega toma las cosas con madurez y prefiere fijar la mirada hacia adelante porque todavía hay objetivos por cumplir.

Beisbolista de toda la vida, Edwin también jugó voleibol en la preparatoria y el año pasado fue invitado a tomar parte en este deporte con el equipo de la UACJ. Una vez que contó con el aval del entonces entrenador de beisbol, Víctor ‘Teco’ Flores, jugó con los Indios la etapa estatal de la Universiada, en la que no lograron avanzar a la fase regional.

Por el contrario, con el equipo de beisbol sí habían asegurado el boleto para la Universiada Regional, pero se presentó la cancelación de las competencias por la contingencia sanitaria y ya no hubo oportunidad de pelear por un lugar para la etapa nacional. Y en este 2021 las autoridades de la universidad local decidieron que sus equipos representativos no tomarían parte en estas competencias.

“Si es un poco decepcionante y frustrante, más porque en este año es cuando mejor me siento, más maduro deportivamente, entonces fue un golpe muy duro”, comentó el deportista de 24 años de edad.

Él sabe que hay decisiones que no están en las manos de los deportistas y que tienen que aprender a sobrepasar esos tragos amargos sin que les afecten en sus aspiraciones como atletas.

“Más que nada aceptar que eso no está en tu control y seguir trabajando porque hay todavía objetivos por cumplir aquí en la ciudad en lo deportivo y en lo personal. Uno de mis objetivos es definitivamente poder jugar en el Estatal de beisbol y ser reconocido en la ciudad y en lo personal terminar mi carrera y desenvolverme muy bien como profesionista”, dijo el estudiante de ingeniería industrial y de sistemas y que para fines de año terminará la carrera.

Haber tomado parte en dos deportes al mismo tiempo y combinarlo con los estudios más sus asuntos personales, no fue tarea fácil para Edwin, que sin embargo experimentó en carne propia que sí se puede hacer.

“Estuvo un poquito difícil, en mis tiempos libre adelantaba los trabajos de la escuela. Lo bueno es que en ese momento no tenía una carga tan fuerte con las materias, pero sí se pudo sobrellevar.”

Fue la Liga Niños Héroes de Beisbol la primera en recibir a Edwin Vega cuando a los tres años de edad su abuela materna lo llevó ahí.

“Desde entonces ya no dejé el beisbol, después en la preparatoria entré al voleibol y me enganchó por el desarrollo que vi, el deporte me enganchó mucho emocionalmente hasta primer semestre de la universidad, cuando entré al beisbol”

De los dos deportes, Edwin se inclina por el beisbol, al que considera el amor de sus amores.

“Es un estilo de vida, aunque suene a cliché, pero el beisbol me ha formado enteramente, gracias al beisbol he aprendido a ser disciplinado y respetuoso.”

Los seis años que ha pasado con el equipo de beisbol de la UACJ, Vega los considera como una experiencia agradable, pues desde que llegó por primera vez sus compañeros los envolvieron muy bien y le enseñaron a ‘sentir la camiseta’, así como a respetar a la institución y a los entrenadores.

Los sacrificios también han estado presentes en su carrera deportiva y estudiantil como parte de los Indios de la UACJ.

“Se sacrifican comodidades, tiempo, algunas veces socializar con los amigos porque el viernes salir en la noche a desvelarte porque al otro día tienes juego, y es que no puedes tirar a la basura el trabajo de toda la semana y no puedes faltarle el respeto al trabajo de los entrenadores. Pero ahora me doy cuenta que todo ha valido la pena.”

Finalmente, Edwin Vega recomienda a los jóvenes que van a entrar a la universidad y quieren ser parte de algún equipo deportivo, que le echen ganas y que tengan muy claro en la menta cuáles son sus objetivos.