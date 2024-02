Pepe Segarra 'enfurece' con Burak y De Valdés por criticar recuerdo

Tomada del video / Pepe Segarra enfurece con Enrique Burak y Antonio de Valdés

Como parte de su equipo de transmisión para el Super Bowl 2024, los Tres Amigos, conformados por Antonio de Valdés, Enrique Burak y José Segarra, protagonizaron un momento divertido durante la previa del partido de la NFL.

Durante una conversación con Burak y De Valdés, Pepe Segarra dijo que había llevado un recuerdo del Super Bowl de 2020, el cual protagonizó San Francisco y Kansas City, los mismos de este año.

Para la sorpresa de los comentaristas, Segarra sacó de su bolsa un pequeño vaso con el logo de ese Super Bowl, por lo que tanto Enrique Burak como Toño de Valdés comenzaron a reírse.

"Este güey trajo un pinche vaso", dijo Burak. Después, Segarra se levantó molesto y arremetió contra sus compañeros. "En este mismo momento yo me largo por que no te gusta nada. Hubieras traído algo, y tú también. Llevó tres años trayendo algo y todavía se enojan. No les digo lo que se merecen porque les tengo respeto pero son unos pin..".

Tras las carcajadas de sus compañeros, Segarra dijo que el vaso era del Super Bowl 54 que se celebró en Miami, a lo que De Valdés dijo "está bonito, es un lindo recuerdo".

Los Tres Amigos comenzaron las narraciones de los Super Domingos en 1985. Su primer Super Bowl fue el que protagonizó Chicago Bears y New England Patriots en Nueva Orleands.