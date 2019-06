Peralta se despide con emotiva carta

Tras darse a conocer que Oribe Peralta será nuevo jugador de las Chivas de Guadalajara, el atacante lagunero se despidió de la afición azulcrema en una emotiva carta que publicó en redes sociales.

El jugador de 35 años habló acerca de su etapa como jugador azulcrema, agradeciendo a la directiva, cuerpo técnico y compañeros pero sobre todo con la afición que tantas tardes coreó su nombre en los partidos de América.

"Hoy sonó ese silbatazo final para mi en Club América y terminó un prolífico ciclo de más de cinco años por los cuales estoy profundamente agradecido tanto con directiva, cuerpo técnico, compañeros y sobre todo afición. Gracias por ese tiempo compartido, por las victorias y el aprendizaje que esta etapa ha representado para mi", se lee en la carta.

Asimismo, Peralta Morones asumió el reto que significará vestir los colores rojiblancos por los próximos dos años, de los que se siente "entusiasta" y "honrado" ante la oportunidad.

"A partir de ahora asumo un nuevo reto al unirme a Chivas. Me siento contento de poder regresar a uno de los equipos que me vio nacer como futbolista profesional. Me entusiasma poder agregar un nuevo capitulo a mi historia con esta institución y sumarme a la búsqueda de los objetivos trazados por el club con la entrega y compromiso que han caracterizado mi labor", confesó el nacido en La Partida, Coahuila.

Para finalizar, Oribe agradeció a la gente que lo rodea, puesto que para él "es también la oportunidad para continuar honrando la confianza y el apoyo de quienes sin importar la latitud que me convoque, se mantienen incondicionales conmigo, inspirándome y haciéndome sentir que al mirar a la tribuna, mi vista encuentra una extensión de mi familia".