Pereira asegura que está en la mejor etapa de su carrera

Ciudad de México.- El Club Querétaro oficializó la llegada de Jair Pereira como refuerzo para el Apertura 2019. El central de 32 años llega procedente de Chivas en un momento importante de madurez y espera poder entregar su mejor versión, ahora defendiendo la camiseta de los Gallos.

Pereyra platicó en Palabra del Deporte sobre sus primeras sensaciones en su nuevo equipo, así como su puesta a punto para comenzar los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich.

"Estoy feliz de poder llegar a un equipo que me abrió las puertas, obviamente estoy en la mejor etapa de mi carrera, donde me siento más maduro y siempre expresando la gratitud a Gallos que me está dando está posibilidad de seguir con mi carrera. No es lo mismo entrenar solo que ya estar trabajando con el equipo, yo no podía hacerlo antes porque estábamos en negociaciones del tema con Chivas y con el Club Querétaro, al final del día pudimos llegar a buenos términos, explicó.

Las lesiones han sido el talón de Aquiles en la trayectoria de Jair como futbolista profesional, sin embargo, el defensa se cuida al máximo a nivel físico, situación que le ha ayudado a tener mayor regularidad y sobre todo a tener actividad en la cancha.

Lo que te puedo decir es que cada día me cuido más para poder estar en competencia, siempre he sido un tipo que nunca me reservo en algunas jugadas y siempre trato de entregarlo todo en la cancha, afortunadamente estos últimos torneos no he sufrido tanto con las lesiones”, finalizó.