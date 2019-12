Pese a sanción por dopaje atletas rusos estarán en Tokio 2020

Pese a haber recibido otra sanción por dopaje, muchos deportistas rusos competirán en los próximos Juegos Olímpicos.

Las sanciones que la Agencia Mundial Antidopaje anunció el lunes significan que no se verá una bandera rusa o se escuchará el himno nacional ruso en una serie de importantes justas deportivas, incluyendo los Juegos de Tokio del próximo año. Pero hay suficientes resquicios para que Rusia siga enviando equipos neutrales a las competiciones.

Y eso es antes de las demandas inevitables, que podrían socavar más el impacto de las sanciones.

Se han impuesto restricciones parecidas en el pasado. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, no hubo equipos "rusos'' pero sí 168 "deportistas olímpicos de Rusia'', dos de los cuales arrojaron positivo en posteriores control exámenes de dopaje.

Cuando el equipo masculino de hockey ganó la medalla de oro en uniformes que hacían recordar a los de los jugadores de la "Máquina Roja'' de la Unión Soviética, los jugadores entonaron el himno nacional, aun sin música. El presidente ruso Vladimir Putin llamó al entrenador que estaba en la banca y lo felicitó.

Una de las mejores atletas rusas dijo que mantiene en pie su intención de competir en Tokio.

"No creía las historias de que todo estaría bien. Lo que ha pasado hoy es una deshonra'', dijo la tres veces campeona mundial de salto alto Mariya Lasitskene en Instagram. "Nunca he tenido planes de cambiarme de nacionalidad y no pienso hacerlo. Voy a probar saltando que los atletas rusos siguen vivos, aun cuando tienen estatus neutral''.

Lasitskene ha criticado abiertamente la manera cómo las autoridades rusas han manejado el dopaje. Se perdió los Juegos Olímpicos de Río de 2016 debido a que sancionó a todo el equipo ruso de atletismo. Competir en 2020 como una atleta neutral no sería nada nuevo para ella debido a que desde el 2016 rigen sanciones parecidas contra los rusos.

"He estado haciendo eso durante los últimos años. Lo único que me molesta es que los atletas están peleando solos y nuestras autoridades deportivas nos han estado defendiendo con palabras huecas'', dijo Lasitskene.

Todavía hay muchas interrogantes sobre cómo competirán los rusos.

En los Juegos de Pyeongchang, el Comité Olímpico Internacional fue criticado por dejar que los rusos lucieran uniformes con colores nacionales, no neutrales. El COI también fue criticado por permitir que dirigentes rusos participaran y por aprobar el nombre de "Atletas Olímpicos de Rusia'' en vez de "Atletas Olímpicos Independientes'', como se han llamado antes a los atletas de países suspendidos en previas justas.