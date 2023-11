Pide Ana 'exentar' estímulos de JP para afectados por Otis

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ana Guevara, directora de la Conade, propuso a AMLO "exentar" el dinero de los estímulos económicos que se prometieron a los deportistas mexicanos que están compitiendo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 para "solidarizarse" con Acapulco por el huracán Otis.

"No ha cambiado el Presidente el monto, yo creo que será lo mismo. Yo mandé una tarjeta al Presidente, no ha dado instrucción todavía, yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que derivado de lo que está pasando en Acapulco si se puede exentar el recurso derivado de lo que está pasando el País y la gente de Guerrero, pero no hemos tenido respuesta y tampoco ha fijado una cantidad el Presidente, simplemente lo anunció en el abanderamiento, pero no hay una cantidad definida", dijo la dirigente del deporte nacional en Santiago.

Sin ser todavía un hecho, Guevara, dijo que la última decisión será del Presidente de la República, debido a que el recurso no es etiquetado y sale del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y de la incautación de bienes.

"Él es el que decide, este estímulo no es del recurso de la Conade, no es del recurso otorgado para el ejercicio, es una excepción que hace el Presidente, por lo tanto, es un recurso que se tendría que tomar como se ha venido haciendo los anteriores años. La situación es crítica, el Gobierno está trabajando en ello y es claro el mensaje y la necesidad de sumarnos a ello, el tiempo no está fijado en lo que tardará en recuperarse Acapulco, tenemos que ser solidarios", expresó.

Guevara resaltó el papel de la delegación mexicana que está a dos medallas de oro de igualar la cosecha dorada de Lima y augura que México rebasará los 40 títulos panamericanos.

"Un buen arranque y hay que ver el desenlace porque todavía faltan metales por lograr. México ha sido protagonista siempre en taekwondo y los clavados, taekwondo regresa al escenario, todavía nos queda el tiro con arco y la pelota vasca. Es un buen papel y esperemos que quiebre la barrera de Guadalajara y la pelea férrea contra Canadá".

La medalla de oro de la maratonista mexicana Citlali Moscote y el título del boxeador Marco Verde fueron dos preseas que la Conade no tenía contempladas en su análisis técnico.