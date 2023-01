Pide ‘Barbie’ Juárez la revancha

/ Yamileth y Mariana

Chihuahua, Chih.- La veterana peleadora Mariana ‘Barbie’ Juárez quiere la revancha ante la campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, la chihuahuense Yamileth Mercado, quien la derrotó a finales de octubre del año pasado en combate por ese título.

Juárez, de 42 años, dijo que se retirará en 2024, pero quiere hacerlo como campeona del mundo, por lo que desea tener una nueva oportunidad ante la cuauhtemense Mercado.

“Quiero ser campeona mundial nuevamente y retirarme como debe ser, y no creo que, porque lo merezca, sino que lo merezco, he trabajado bastante. Creo que (el retiro será) a principios de 2024, espero que en mayo, que cumpla los 25 años (como peleadora), y unos seis o siete meses y planear mi retiro. “Si no le tiene miedo a nada, por qué no aceptó la revancha, y realmente demostrar quién debe ser la campeona Supergallo. Ha agarrado defensas en las que suben a las rivales con una semana de avisarles, porque se le cayó con la que iba; es hora de demostrar realmente lo que vale ese cinturón”, agregó Juárez en referencia a Yamileth.

Mercado no se ha expresado al respecto, pero el mes pasado anunció mediante su promotora, 2M Box Promotions, y sus redes sociales, que su quinta defensa del título ya estaba en negociaciones.

La pelea entre Mercado y Juárez terminó en un triunfo por una clara decisión unánime para la chihuahuense, quien ha defendido el título exitosamente en cuatro ocasiones: ante Julissa Guzmán, Angélica Rascón, Isis Vargas y la propia ‘Barbie’. Yamileth cayó en contra de Amanda Serrano en agosto del 2021, pero fue en peso pluma, sin exponer el cinturón que aún posee.

Juárez ha perdido en tres de sus últimas cuatro peleas. En octubre del 2021 cayó por amplia decisión unánime ante Jackie Nava, y un año antes fue apaleada por Yulihan ‘Cobrita’ Luna, a quien llegó a acusar de tener guantes alterados.